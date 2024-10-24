Скільки заробляють фахівці у Німеччині: оновлена статистика

Середня зарплата у Німеччині сягла 3444 євро

Мінфін ФРН опублікував оновлену статистику про те, скільки заробляють громадяни країни у 2024 році. З'ясувалося, що «нормальний» заробіток, тобто трохи вищий за середній, становить зараз 3444-3811 євро на місяць без урахування відрахувань та податків. Про це пише Bild.

Стільки одержує майже половина населення Німеччини.

До найбільш високооплачуваних входять ті, хто заробляють понад 8736 євро на місяць. Їх лише 10% від усіх працівників. Але у них найвищі податки: на цю групу припадає 57% усіх зборів з прибуткового податку в Німеччині. До групи найбідніших із зарплатою менше 1884 євро на місяць входять близько 20% працівників.

Нагадаємо, ВВП Німеччини скоротиться на 0,1% у третьому кварталі 2024 року. Місяць тому аналітики пророкували стагнацію в період з липня по вересень.Експерти дійшли висновку, що слабкість німецької економіки зумовлена ​​припиненням постачання енергоресурсів із Росії. Також на це вплинуло зниження попиту на експорт з боку Китаю, проблеми в автомобільній промисловості та дефіцит кваліфікованих кадрів.