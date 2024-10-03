Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС: Центр протидії дезінформації вніс ясність

«Росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з Himars», – Коваленко

Сьогодні, 3 жовтня, росіяни заявили, що Курську АЕС було атаковано. Однак, як стверджує голова Центр протидії дезінформації Андрій Коваленко, ця інформація брехлива.

«Росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з Himars. Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає», – йдеться у заяві.

Росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з HIMARS - Центр протидії дезінформації



"Звісно, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко". pic.twitter.com/xD95uif3iQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 3, 2024

Російські медіа повідомляють, що Курська АЕС працює в штатному режимі, радіаційний фон в нормі. Також зазначається, що у районі Курчатова нібито було збито БпЛА. За словами губернатора Курської області, в результаті падіння безпілотника виникли вибухи в господарській побудові, що не має відношення до Курської АЕС.

Нагадаємо, російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. Про це повідомляють російські ЗМІ. За даними журналістів, російські силовики перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.