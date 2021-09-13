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    Після чуток про смерть лідер «Аль-Каїди» з'явився на відео

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    Терорист все ж таки може бути мертвий - Після чуток про смерть лідер «Аль-Каїди» з'явився на відео

    Терорист все ж таки може бути мертвий

    Фото з відкритих джерел

    Ходили чутки, що Айман аль-Завахірі помер

    Лідер «Аль-Каїди» Айман аль-Завахірі з'явився на відео, присвяченому 20-й річниці терактів 11 вересня, через місяці після появи чуток про його смерть. Про це повідомляє AP.

    Відео було випущено в суботу. У ньому аль-Завахірі сказав, що «Єрусалим ніколи не буде єврейським», і високо оцінив атаки «Аль-Каїди», в тому числі напад на російські війська в Сирії в січні цього року.

    Аль-Завахірі також згадав про виведення американських збройних сил з Афганістану після 20 років війни.

    При цьому він не згадав про захоплення талібами Афганістану і столиці Кабула минулого місяця.

    Зазначається, що з кінця 2020 року поширилися чутки про те, що аль-Завахірі помер від хвороби. З того часу ніяких відео або доказів його життя не з'являлося.

    Втім, терорист може бути мертвий, а відео записане раніше.

    Аль-Завахірі став лідером «Аль-Каїди» після вбивства Усами бен Ладена військовими США в Пакистані в 2011 році.

    Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США опублікувало один з документів, пов'язаних з розслідуванням терористичних атак 11 вересня 2001 року відповідно до указу американського президента Джо Байдена.

    До слова, світ згадував трагічні події 11 вересня 2001 року, коли у США було здійснено наймасштабніший в історії людства терористичний акт.

    Теракт 11 вересня 2001 року в США – серія терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні.

    Теги: теракт США смерть хвороби Аль-Каида
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    Після чуток про смерть лідер «Аль-Каїди» з'явився на відео