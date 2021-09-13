Після чуток про смерть лідер «Аль-Каїди» з'явився на відео

Терорист все ж таки може бути мертвий

Ходили чутки, що Айман аль-Завахірі помер

Лідер «Аль-Каїди» Айман аль-Завахірі з'явився на відео, присвяченому 20-й річниці терактів 11 вересня, через місяці після появи чуток про його смерть. Про це повідомляє AP.

Відео було випущено в суботу. У ньому аль-Завахірі сказав, що «Єрусалим ніколи не буде єврейським», і високо оцінив атаки «Аль-Каїди», в тому числі напад на російські війська в Сирії в січні цього року.

Аль-Завахірі також згадав про виведення американських збройних сил з Афганістану після 20 років війни.

При цьому він не згадав про захоплення талібами Афганістану і столиці Кабула минулого місяця.

Зазначається, що з кінця 2020 року поширилися чутки про те, що аль-Завахірі помер від хвороби. З того часу ніяких відео або доказів його життя не з'являлося.

Втім, терорист може бути мертвий, а відео записане раніше.

Аль-Завахірі став лідером «Аль-Каїди» після вбивства Усами бен Ладена військовими США в Пакистані в 2011 році.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США опублікувало один з документів, пов'язаних з розслідуванням терористичних атак 11 вересня 2001 року відповідно до указу американського президента Джо Байдена.

До слова, світ згадував трагічні події 11 вересня 2001 року, коли у США було здійснено наймасштабніший в історії людства терористичний акт.

Теракт 11 вересня 2001 року в США – серія терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні.