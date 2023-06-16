Є загиблі та постраждалі: Індію та Пакистан паралізував потужний циклон (фото)

Циклон «Біпарджой» досяг материкової частини Індії минулої ночі з сильним вітром та дощем

В Індії та Пакистані вирує циклон: ураган «Біпарджой» забрав життя щонайменше однієї людини в Пакистані та двох людей в Індії. Про це повідомили служби боротьби зі стихійними лихами обох країн, пише німецьке видання Aussiedlerbote.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляється, що циклон досяг материкової частини Індії у четвер увечері з сильним вітром та дощем. За даними індійського метеорологічного управління, швидкість вітру досягала 140 кілометрів на годину. У Пакистані шторм обрушився на материк близько півночі і досі дме зі швидкістю 80 кілометрів на годину над регіонами, за даними Пакистанського метеорологічного інституту.

3 фото На весь екран





В Індії у штаті Гуджарат постраждали 23 особи. Стихія сотнями валить дерева та стовпи електропередач, що призвело до відключення електроенергії у кількох районах Гуджарату. Сильний дощ продовжиться як мінімум декілька днів, прогнозують метеорологи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними метеорологічного департаменту Індії, швидкість вітру «Біпарджоя» в п'ятницю вранці знизилася зі 105 км до 85 км, і експерти очікують, що вітер буде потроху стихати до вечора суботи.

Міністр зміни клімату Пакистану Шеррі Рехман у прямому ефірі розповіла про десятки пошкоджених будинків. Однак у мегаполісі Карачі інтенсивність шторму виявилася менш сильною, ніж побоювалися. Зараз опади називають порівняно помірними, засвідчує місцеве управління боротьби зі стихійними лихами.

Раніше понад 100 000 людей було евакуйовано та переселено у більш безпечні райони обох країн. Індія та Пакистан постійно стикаються з циклонами. У всьому світі інтенсивність таких штормів збільшується через зміну клімату. Очікується, що боку Аравійського моря циклон «Біпарджой» буде спрямований на південну провінцію Сінд у Пакистані та на узбережжя західного індійського штату Гуджарат. У густонаселені регіони та міста, які потраплять під удар циклону, направлено персонал із ліквідації наслідків стихійних лих.