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Пакистан збирається переселити 100 тис. людей, і все через одну причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пакистан збирається переселити 100 тис. людей, і все через одну причину
«Біпарджой» викличе хвилі до чотирьох метрів
фото з відкритих джерел

Пакистан та Індія готуються до першого у цьому році потужного циклону, який, за очікуваннями, вразить прибережні регіони обох країн цього тижня 

Рятувальники у Пакистані намагаються якомога швидше переселити понад 100 тис. людей із південно-східної прибережної смуги країни через очікування руйнівного циклону «Біпарджой», який уже потроху наближається до сусідньої Індії. З боку Аравійського моря циклон під назвою «Біпарджой» буде спрямований на південну провінцію Сінд у Пакистані та на узбережжя західного індійського штату Гуджарат. У густонаселені регіони та міста, які потраплять під удар циклону, направлено персонал із ліквідації наслідків стихійних лих, пише видання Anadolu. 

Понад 35 тис. людей з прибережних районів Пакистану вже евакуйовані, і ведуться роботи для переміщення у безпечні райони іще 65 тис. мешканців. Про це повідомив генеральний директор Управління боротьби зі стихійними лихами Салман Шах.

Для мешканців прибережних міст і сіл округів Татта, Бадін і Саджавал на півдні провінції Сінд, які, швидше за все, постраждають від циклону, видано наказ про обов’язкову евакуацію.

«Біпарджой», який наразі знаходиться приблизно за 470 кілометрів на південь від пакистанського міста Карачі та за 460 км на південь від району Татта, послабився до «дуже сильного циклонічного шторму» з «надзвичайно сильного циклонічного шторму» проте Пакистанський метеорологічний департамент очікує надзвичайно важкої ситуації уже найближчим часом. 

Очікується, що циклон вийде на суходіл між узбережжям Кеті-Бандар у районі Тахтта та Мандві в індійській провінції Гуджрат у другій половині дня 15 червня, що викличе хвилі до 4 метрів і, можливо, це стане причиною затоплення приморських районів.

У південно-східних районах Татта, Саджавал, Бадін, Тарпаркар і Мірпур-Хас разом із «Біпарджой» прийдуть сильні дощі, – випаде щонайменше 400 мм дощів, а також прогнозують шквалистий вітер 80-100 км на годину. Також було видано накази про добровільну евакуацію кількох житлових районів поблизу знаменитого пляжу з видом на море в Карачі, враховуючи потужність циклону.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у неділю заявив, що перший вантаж російської нафти, яка постачатиметься зі знижкою відповідно до нової угоди між Ісламабадом і Москвою, прибув до Карачі.

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Теги: Індія Пакистан вітер населення погода

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