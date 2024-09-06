Нідерланди планують рекордно збільшити витрати на оборону

Нідерланди запланували збільшити витрати на оборону до 24 млрд. євро

Влада Нідерландів у наступні роки збирається наростити щорічні витрати на оборонні потреби на понад 10%. Про це пише Reuters із посиланням на заяву нідерландського уряду.

Планується збільшити річний оборонний бюджет на 2,4 млрд. євро до 24 млрд. євро. Таким чином, уточнюють ЗМІ, Нідерланди зроблять крок до виконання вимог НАТО – витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

Додаткові кошти підуть на придбання нових танків, винищувачів, фрегатів та систем ППО.

У червні 2022 року члени НАТО знову підтвердили зобов'язання, взяте у 2014 році, щодо виділення на оборону не менше ніж 2% ВВП.

Генсек НАТО Столтенберг раніше говорив про очікування, що у 2024 році приблизно дві третини членів альянсу досягнуть показника у 2% ВВП на оборону; при цьому десять років тому лише три країни Організації Північноатлантичного договору мали такі результати.

Нагадаємо, під час першого візиту до України прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про новий пакет допомоги. Його розмір – понад 200 млн євро. Про це Схоф написав у Twitter. Як зауважив Схоф, Україна і надалі може розраховувати на подальшу підтримку та взаємодію з боку Нідерландів.