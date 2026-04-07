У Євросоюзі назріває дипломатична революція: деталі від Politico

Ростислав Вонс
Як пише Politico, нездатність ЄС ухвалювати єдині рішення оголює системний параліч блоку
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Європейські столиці побоюються, що внутрішні політичні проблеми ЄС можуть підірвати результати його зовнішньої політики

Провали Європейського Союзу у зовнішній політиці – від труднощів із фінансуванням України до розрізненої реакції на війну з Іраном – підживлюють заклики до докорінного перегляду того, як блок веде дипломатію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як пишуть журналісти, нездатність ЄС ухвалювати єдині рішення, зокрема розблокування кредиту Києву на 90 млрд євро та заходів для тиску на Росію, оголює системний параліч блоку. ЄС ризикує опинитися на узбіччі в момент, коли геополітичні рішення приймаються швидше, ніж їх може опрацювати система.

Розчарування через безвихідну ситуацію виливається назовні. Група країн на чолі з Німеччиною та Швецією наполягає на різкому обмеженні або повному скасуванні національних вето, які дозволяють одній столиці блокувати дії всього блоку.

«Ми повинні скасувати принцип одностайності в ЄС у зовнішній політиці та політиці безпеки до кінця поточного законодавчого періоду, щоб стати більш здатними до дій на міжнародній арені та стати по-справжньому дорослими. Весь досвід, який ми отримали за останні тижні завдяки допомозі Україні та санкціям проти Росії, вказує на це», – заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Європейські столиці побоюються, що результати зовнішньої політики ЄС можуть стати заручниками внутрішньої політики. Навіть якщо угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан програє майбутні вибори в Угорщині, дипломати попередили, що корінна проблема залишиться, оскільки принцип одностайності дозволить будь-якому уряду заблокувати усі рішення.

Інша група країн, включаючи Францію, Бельгію та малі держави-члени, які бояться бути придушеними, твердо захищають право вето, стверджуючи, що воно є основою їхніх національних інтересів. «Я думаю, що початок дебатів про правила одностайності в Європі зараз був би найкоротшим шляхом до виникнення реальних проблем», – заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер.

Для багатьох країн реальна проблема – це одностайність. Оскільки президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, як і раніше, розходяться в думках з цього питання, аналітичні центри та політичні партії намагаються сформувати хід дискусії.

Правоцентристська Європейська народна партія висунула пропозиції щодо зміни архітектури зовнішньої політики ЄС, закликавши у своєму маніфесті 2024 року замінити главу зовнішньополітичного відомства ЄС на «міністра закордонних справ ЄС у ранзі віцеголови Єврокомісії» та створити Раду безпеки, до якої також увійшли б такі партнери, як Велика Британія, Норвегія та Ісландія.

До слова, у Європейському Союзі обговорюють кілька сценаріїв реагування на можливу перемогу партії прем’єра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах.

