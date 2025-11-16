Головна Світ Політика
Орбан: Україну та Росію потрібно змусити укласти мир

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Орбан закликав домовитися до того, як РФ окупує всю Україну
фото: AP

ВІктор Орабн завужави, що Київ можна змусити до миру, оскільки «України не існувало б без підтримки ЄС»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого виступу на антивоєнному мітингу в місті Дьор заявив, що оскільки українська та російська сторони не прагнуть миру, зовнішні сили повинні втрутитися і переконати їх припинити бойові дії, повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

Орбан вважає, що Європейський Союз має всі необхідні важелі, щоб мотивувати Київ розпочати мирний процес, оскільки «України не існувало б без підтримки ЄС».

Водночас, за словами угорського політика, основні західні країни не можуть знайти способи вплинути на Росію, яка прагне окупувати всю територію України. Орбан також висловив думку, що час грає на користь росіян.

На завершення прем'єр Угорщини зазначив, що мир необхідно укласти до того, як Росія окупує всю теритоїю України.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні викрито «воєнну мафіозну мережу», яка нібито пов’язана з президентом Володимиром Зеленським, і наголосив, що Угорщина не надсилатиме кошти країні через корупційний хаос. 

Орбан прокоментував корупційний скандал в українському «Енергоатомі» та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні «зірвалася золота кришка», а викрита «воєнна мафія».

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незадоволення заявами Зеленського про членство України в ЄС, наголосивши, що Будапешт надав Києву значну допомогу під час війни, включно з прийомом біженців і постачанням електроенергії, і не вважає себе винним перед Україною. 

Теги: Віктор Орбан Європейський Союз

