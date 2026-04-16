Словенія заговорила про вихід з НАТО і курс на Москву

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Словенія заговорила про вихід з НАТО і курс на Москву
Спікер парламенту Словенії Зоран Стеванович
фото: BOBO

Новий спікер парламенту анонсував референдум і поїздку до РФ, а також виступив за скасування санкцій

Новий голова парламенту Словенії Зоран Стеванович заявив про плани відвідати Москву та ініціювати референдум щодо виходу країни з НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Radio Prvi.

За словами політика, Словенія має вибудовувати відносини з усіма країнами незалежно від геополітичних поділів.

«Я хотів би будувати мости, добре співпрацювати з усіма країнами, незалежно від стіни, яку було побудовано між Заходом і Сходом. Тож я планую найближчим часом відвідати Москву», – заявив Стеванович.

Він також анонсував проведення референдуму щодо виходу Словенії з Північноатлантичного альянсу. «Ми обіцяли народу референдум щодо виходу з НАТО і що ми також проведемо цей референдум», – сказав він.

Крім цього, спікер виступив за поступове скасування антиросійських санкцій. Водночас Стеванович заперечив звинувачення у проросійських поглядах.

«У мене немає проросійських поглядів, лише прословенські. Ми стверджуємо, що Словенія має проводити свою політику самостійно, суверенно».

Він додав, що країна має співпрацювати з усіма державами, але без втручання у зовнішні конфлікти. У Держдумі РФ вже заявили про готовність до «конструктивного діалогу» з новим керівництвом словенського парламенту.

Обрання Стевановича стало несподіванкою, адже парламентські вибори виграла інша політична сила – «Рух Свобода» прем’єра Роберта Голоба. Новий спікер очолює партію Resni.ca, яку у медіа характеризують як євроскептичну.

Словенія приєдналася до НАТО у 2004 році після референдуму, на якому вступ до Альянсу підтримали близько двох третин громадян, і відтоді дотримувалася євроатлантичного курсу.

Нагадаємо, що після поразки прем’єра Угорщини Віктора Орбана на виборах у ЄС може з’явитися новий політик, який блокуватиме ключові рішення блоку.Зміни відбуваються у критичний момент, коли ЄС потребує єдності для ухвалення санкцій, бюджетів і рішень щодо підтримки України. Протягом багатьох років Орбан використовував право вето для блокування ключових ініціатив, зокрема щодо допомоги Києву.

«Цього не буде»: Польща заблокувала ідею швидкого вступу України до ЄС
«Цього не буде»: Польща заблокувала ідею швидкого вступу України до ЄС
Зеленський прибув у Нідерланди: деталі візиту
Зеленський прибув у Нідерланди: деталі візиту
Словенія заговорила про вихід з НАТО і курс на Москву
Словенія заговорила про вихід з НАТО і курс на Москву
Чи поповнить Чехія список недружніх Україні держав? Посол оцінив поствиборчу конфігурацію сил
Чи поповнить Чехія список недружніх Україні держав? Посол оцінив поствиборчу конфігурацію сил
Конгрес США зареєстрував резолюцію про імпічмент Трампа: подробиці
Конгрес США зареєстрував резолюцію про імпічмент Трампа: подробиці
Де в ЄС найбільше українських біженців і скільки їх загалом: дані Євростату
Де в ЄС найбільше українських біженців і скільки їх загалом: дані Євростату

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
