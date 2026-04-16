Новий спікер парламенту анонсував референдум і поїздку до РФ, а також виступив за скасування санкцій

Новий голова парламенту Словенії Зоран Стеванович заявив про плани відвідати Москву та ініціювати референдум щодо виходу країни з НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Radio Prvi.

За словами політика, Словенія має вибудовувати відносини з усіма країнами незалежно від геополітичних поділів.

«Я хотів би будувати мости, добре співпрацювати з усіма країнами, незалежно від стіни, яку було побудовано між Заходом і Сходом. Тож я планую найближчим часом відвідати Москву», – заявив Стеванович.

Він також анонсував проведення референдуму щодо виходу Словенії з Північноатлантичного альянсу. «Ми обіцяли народу референдум щодо виходу з НАТО і що ми також проведемо цей референдум», – сказав він.

Крім цього, спікер виступив за поступове скасування антиросійських санкцій. Водночас Стеванович заперечив звинувачення у проросійських поглядах.

«У мене немає проросійських поглядів, лише прословенські. Ми стверджуємо, що Словенія має проводити свою політику самостійно, суверенно».

Він додав, що країна має співпрацювати з усіма державами, але без втручання у зовнішні конфлікти. У Держдумі РФ вже заявили про готовність до «конструктивного діалогу» з новим керівництвом словенського парламенту.

Обрання Стевановича стало несподіванкою, адже парламентські вибори виграла інша політична сила – «Рух Свобода» прем’єра Роберта Голоба. Новий спікер очолює партію Resni.ca, яку у медіа характеризують як євроскептичну.

Словенія приєдналася до НАТО у 2004 році після референдуму, на якому вступ до Альянсу підтримали близько двох третин громадян, і відтоді дотримувалася євроатлантичного курсу.

