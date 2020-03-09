Епідемія коронавірусу: Катар заборонив в'їзд громадян 14 країн
Рішення про заборону в’їзду стосується і туристів, і власників посвідки на проживання в Катарі
Влада Катару тимчасово в рамках боротьби з коронавірусом заборонила в'їзд в країну громадян 14 країн.
Про це повідомляє видання Gulf Times.
Через поширення коронавірусу з 9 березня вступила в дію тимчасова заборона на в'їзд в Катар для громадян Бангладеш, Китаю, Єгипту, Індії, Ірану, Іраку, Лівану, Непалу, Пакистану, Філіппін, Південної Кореї, Шрі-Ланки, Сирії і Таїланду.
Рішення про заборону в’їзду стосується і туристів, і власників посвідки на проживання в Катарі. Влада країни закликала громадян відмовитися від подорожей за винятком крайньої необхідності.
Відзначається, що національний авіаперевізник Qatar Airways раніше припинив польоти в Італію.
Нагадаємо, Ізраїль має намір відправляти на 14-денний карантин усіх, хто прибуває з-за кордону. Такі заходи пов'язані з поширенням коронавірусу.
Як відомо, 8 березня у Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.
Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.
До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.
Нагадаємо, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.
Також президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.
Натомість президент Португалії проведе два тижні на карантині через коронавірус.