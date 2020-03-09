Епідемія коронавірусу: Катар заборонив в'їзд громадян 14 країн



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Через поширення коронавірусу з 9 березня вступила в дію тимчасова заборона на в'їзд в Катар для громадян 14 країн

Рішення про заборону в’їзду стосується і туристів, і власників посвідки на проживання в Катарі

Влада Катару тимчасово в рамках боротьби з коронавірусом заборонила в'їзд в країну громадян 14 країн.

Про це повідомляє видання Gulf Times.

Через поширення коронавірусу з 9 березня вступила в дію тимчасова заборона на в'їзд в Катар для громадян Бангладеш, Китаю, Єгипту, Індії, Ірану, Іраку, Лівану, Непалу, Пакистану, Філіппін, Південної Кореї, Шрі-Ланки, Сирії і Таїланду.

Рішення про заборону в’їзду стосується і туристів, і власників посвідки на проживання в Катарі. Влада країни закликала громадян відмовитися від подорожей за винятком крайньої необхідності.

Відзначається, що національний авіаперевізник Qatar Airways раніше припинив польоти в Італію.

Нагадаємо, Ізраїль має намір відправляти на 14-денний карантин усіх, хто прибуває з-за кордону. Такі заходи пов'язані з поширенням коронавірусу.

Як відомо, 8 березня у Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Натомість президент Португалії проведе два тижні на карантині через коронавірус.