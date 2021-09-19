  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Канатоходець пройшов по тросу між Ейфелевою вежею і театром на висоті 70 метрів (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вистава далася спортсменові нелегко - Канатоходець пройшов по тросу між Ейфелевою вежею і театром на висоті 70 метрів (відео)
    Вистава далася спортсменові нелегко
    Фото зі сторінки Натана Поліна у Twitter

    Пів години трюкач ішов кілька сотень метрів між будівлями

    Трюкач Натан Полін влаштував видовище для парижан і гостей міста – у суботу, 18 вересня, він протягом 30 хвилин йшов по довгому канату на 70-метровій висоті. Про це пише Ouest France, трансляція каналу BFMTV та сторінка Ейфелевої вежі у Twitter.

    Довжина каната становила 670 метрів, він був натягнутий між Ейфелевою вежею і Національним театром Шайо у Парижі.

    Щоб подолати таку відстань, Поліну знадобилося 30 хвилин.

    Спортивно-мистецькаий перфоманс було приурочено до відкриття Культурної олімпіади та до Днів Європейської спадщини у Парижі.

    Після вдалого переходу Полін зізнався журналістам, що цей трюк дався йому нелегко.

    c4e5034-0000

    Канатоходець вже здійснював схожий перехід у 2017 році для телемарафону, але тоді висота становила 60 метрів.

    Читайте також:
    Теги: Париж Ейфелева вежа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Канатоходець пройшов по тросу між Ейфелевою вежею і театром на висоті 70 метрів (відео)