Канатоходець пройшов по тросу між Ейфелевою вежею і театром на висоті 70 метрів (відео)
Пів години трюкач ішов кілька сотень метрів між будівлями
Трюкач Натан Полін влаштував видовище для парижан і гостей міста – у суботу, 18 вересня, він протягом 30 хвилин йшов по довгому канату на 70-метровій висоті. Про це пише Ouest France, трансляція каналу BFMTV та сторінка Ейфелевої вежі у Twitter.
Довжина каната становила 670 метрів, він був натягнутий між Ейфелевою вежею і Національним театром Шайо у Парижі.
Paris: le funambule Nathan Paulin s'est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4— BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021
Щоб подолати таку відстань, Поліну знадобилося 30 хвилин.
Спортивно-мистецькаий перфоманс було приурочено до відкриття Культурної олімпіади та до Днів Європейської спадщини у Парижі.
Conditions météo favorables pour la traversée de @NathanPaulinFil entre mon 1er étage et le @TheatreChaillot !#tourEiffel #ChaillotExperience pic.twitter.com/cgwMo9OV7u— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) September 18, 2021
Після вдалого переходу Полін зізнався журналістам, що цей трюк дався йому нелегко.
Канатоходець вже здійснював схожий перехід у 2017 році для телемарафону, але тоді висота становила 60 метрів.