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    У світі

    Ейфелеву вежу відкриють для відвідувачів 16 грудня

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    Відвідувачі повинні будуть дотримуватися всі карантинні обмежування - Ейфелеву вежу відкриють для відвідувачів 16 грудня
    Відвідувачі повинні будуть дотримуватися всі карантинні обмежування

    З 16 до 18 грудня архітектурна пам'ятка буде відкрита з 10:30 до 17:15

    Ейфелева вежа у Парижі відновить роботу з 16 грудня 2020 року. Про це повідомляється на сайті вежі.

    З 16 до 18 грудня архітектурна пам'ятка буде відкрита з 10:30 до 17:15, з 18 грудня до 3 січня – з 9:30 до 17:15. Та з 4 січня – з 10:30 до 17:15.

    Вказується, що години роботи можуть змінитися протягом січня у залежності від розпоряджень уряду.

    Ейфелева вежа обмежує кількість відвідувачів у ліфтах і на кожному поверсі, а також забезпечує щоденне прибирання та дезінфекцію громадських приміщень.

    Відвідувачі повинні будуть носити маски, дотримуватися дистанції та дезінфікувати руки.

    Нагадаємо, що Андріївська церква відкривається після п’ятирічної реставрації.

    Раніше планувалося, що Андріївську церкву відкриють для відвідувачів в кінці 2019 року.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів передав Андріївську церкву в Києві у постійне користування Вселенського патріархату. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 28 листопада 2018 року.

    Вселенському патріархату безкоштовно передали основне приміщення церкви, купольну частину і стилобат (верхня частина ступеневого цоколя храму, або цокольний поверх) на 1 і 2 поверхах.

    Теги: Ейфелева вежа робота
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