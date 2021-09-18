У Нотр-Дамі розпочнуть реставрацію після пожежі

Підготовка до реставраційних робіт тривала майже два роки

У Соборі Паризької Богоматері завершили технічні роботи із забезпечення безпеки конструкції, що тривали два роки

У соборі Нотр-Дам завершили роботи зі зміцнення склепінь – це дозволить розпочати реставрацію будівлі через два роки після пожежі. Про це з посиланням на державне агентство, яке займається роботами, повідомляє Reuters.

Фінальний етап зусиль щодо забезпечення безпеки конструкції собору припускав зміцнення пошкоджених вогнем склепінь гігантськими дерев'яними арковими каркасами.

Собор Паризької Богоматері буде відновлений відповідно до колишнього дизайну.

Відновлювальні роботи розпочнуться вже в найближчі місяці після проведення тендера для вибору компаній.

До цього часу у вересні розпочнеться очищення внутрішніх стін і підлоги будинку.

Нагадаємо, раніше префектура Парижа оголосила, що тимчасово закриє площу перед зруйнованим вогнем собором Нотр-Дам через «концентрації свинцевого пилу вище звичайного рівня для Парижа».

Рівень свинцю в цьому районі знаходиться під наглядом після пожежі, яка зруйнувала собор і розплавила свинець на його історичному даху у квітні 2019 року.

Як повідомлялося, 15 квітня 2019 року на даху собору Нотр-Дам сталася масштабна пожежа. У результаті було знищено шпиль собору. Водночас багато культурних, історичних та духовних пам’яток вдалося врятувати.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.