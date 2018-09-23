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    У світі

    Катастрофа Іл-20 у Сирії: Ізраїль відповів на звинувачення РФ

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    Ізраїльська авіація - Катастрофа Іл-20 у Сирії: Ізраїль відповів на звинувачення РФ
    Ізраїльська авіація

    Ізраїльські винищувачі F-16 в момент збиття російського літака-розвідника не ховалися ні за яким повітряним судном

    Ізраїль відповів на звинувачення Російської Федерації у ворожих діях щодо збиття російського Іл-20 у Сирії.

    Про це на своїй сторінці у Twitter повідомили Сили оборони Ізраїлю (IDF).

    У повідомленні йдеться, що делегація IDF, яку очолює командувач Військово-повітряних сил (ВПС) Ізраїлю генерал Амікам Норкін, надала російським військовим документ з подробицями інциденту з Іл-20 над Середземним морем.

    «Ізраїльські винищувачі F-16 в момент збиття російського літака-розвідника не ховалися ні за яким повітряним судном і знаходилися в повітряному просторі Ізраїлю», - завірили в IDF.

    Крім того, наслідки загибелі Іл-20 в IDF назвали «трагічними та важкими».

    Нагадаємо, напередодні Росія знову звинуватила Ізраїль в загибелі російського Іл-20.

    Раніше стало відомо, що командувач Військово-повітряних сил Ізраїлю генерал-майор Амікам Норкін 20 вересня поїде до Москви, аби передати Росії всі дані про збиття літака-розвідника Іл-20 біля берегів Сирії.

    Нагадаємо, в ніч на 18 вересня над Середземним морем біля сирійського узбережжя був збитий російський літак-розвідник Іл-20, загинули 15 російських військових. 

    У Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

    Президент РФ Володимир Путін повідомив, що реакцію РФ на збиття Іл-20 у Сирії «помітять всі».

    Ізраїль заявив, що покладає повну відповідальність за збиття російського літака на режим Башара Асада.

    Офіційний Вашингтон закликав до мирного вирішення сирійського конфлікту у зв'язку з інцидентом, внаслідок якого сили Башара Асада збили літак російських збройних сил Іл-20.

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