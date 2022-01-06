Казахстан у вогні. Кремль зробив традиційну заяву про «іноземний вплив»

Росія Одна з перших направила до Казахстану підрозділи повітрянодесантних військ

Росія продовжить тісні консультації з казахстанською владою

Влада Росії вважає, що заворушення у Казахстані відбулися під впливом зовнішніх сил. Відповідну заяву зробили у Міністерстві закордонних справ РФ.

«Розглядаємо останні події в дружній країні як інспіровану ззовні спробу насильницьким шляхом, з використанням підготовлених та організованих збройних формувань, підірвати безпеку і цілісність держави», – йдеться у заяві російського МЗС.

У міністерстві повідомили, що Росія продовжить тісні консультації з казахстанською владою, а також іншими партнерами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для вироблення подальших кроків. Зокрема, обговорюється надання допомоги правоохоронним органам Казахстану у проведенні антитерористичної операції, захисту мирного населення та стратегічно важливої інфраструктури.

Як повідомлялося, літаки військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії розпочали перекидання до Казахстану своєї частини «миротворчого контингенту».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії. Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах