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Переговори про партнерство з Британією та Ірландією: Зеленський затвердив склад делегації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Переговори про партнерство з Британією та Ірландією: Зеленський затвердив склад делегації
фото: Офіс президента

До переговорної групи увійшли Залужний, Єрмак та Малюк 

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка візьме участь у переговорах з Великою Британією і Північною Ірландією щодо підготовки до укладення Угоди між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про перехід від стратегічного партнерства до нового рівня відносин. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті президента. 

« Утворити делегацію України для участі у переговорах зі Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії щодо підготовки до укладення Угоди між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про перехід від стратегічного партнерства до нового рівня відносин», – йдеться у повідомленні.

До складу делегації увійшли: 

  • Керівник Офісу президента України, глава делегації Андрій Єрмак 
  • заступник Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Андарак
  • заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца
  • заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента України  Ігор Аранецький 
  • заступник Міністра юстиції України Інна Богатих 
  • заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв
  • заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач 
  • заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий
  • заступник Керівника Офісу президента України Ігор Жовква
  • Надзвичайний і Повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерій Залужний
  • Голова Служби зовнішньої розвідки України  Олег Іващенко  
  • заступник Міністра оборони України Наталія Калмикова 
  •  заступник Керівника Офісу президента України Олена Ковальська 
  •  заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрій Кононенко
  •  перший заступник Міністра освіти і науки України  Євген Кудрявець
  •  Голова Служби безпеки України Василь Малюк
  • Заступник Керівника Офісу президента України Роман Машовець
  • Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України Євген Мойсюк
  • Заступник Керівника Офісу президента України Ірина Мудра
  • заступник Міністра закордонних справ України Євген Перебийніс
  • заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ірина Постоловська 
  • заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Вікторія Рясна
  • генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (за згодою) Герман Сметатнін
  •  заступник завідувача відділу багатостороннього співробітництва Департаменту з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента України Кіра Спиридонова 
  •  Заступник Керівника Офісу Президента України Микола Точицький

Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg,  Україна планує скликати другий Саміт миру за участі Росії та до виборів у США.

 

Теги: саміт Володимир Зеленський Україна Андрій Єрмак Валерій Залужний Василь Малюк Олег Іващенко

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