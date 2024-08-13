Переговори про партнерство з Британією та Ірландією: Зеленський затвердив склад делегації

До переговорної групи увійшли Залужний, Єрмак та Малюк

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка візьме участь у переговорах з Великою Британією і Північною Ірландією щодо підготовки до укладення Угоди між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про перехід від стратегічного партнерства до нового рівня відносин. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті президента.

« Утворити делегацію України для участі у переговорах зі Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії щодо підготовки до укладення Угоди між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про перехід від стратегічного партнерства до нового рівня відносин», – йдеться у повідомленні.

До складу делегації увійшли:

Керівник Офісу президента України, глава делегації Андрій Єрмак

заступник Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Андарак

заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца

заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента України Ігор Аранецький

заступник Міністра юстиції України Інна Богатих

заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв

заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач

заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий

заступник Керівника Офісу президента України Ігор Жовква

Надзвичайний і Повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерій Залужний

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко

заступник Міністра оборони України Наталія Калмикова

заступник Керівника Офісу президента України Олена Ковальська

заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрій Кононенко

перший заступник Міністра освіти і науки України Євген Кудрявець

Голова Служби безпеки України Василь Малюк

Заступник Керівника Офісу президента України Роман Машовець

Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України Євген Мойсюк

Заступник Керівника Офісу президента України Ірина Мудра

заступник Міністра закордонних справ України Євген Перебийніс

заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ірина Постоловська

заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Вікторія Рясна

генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (за згодою) Герман Сметатнін

заступник завідувача відділу багатостороннього співробітництва Департаменту з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента України Кіра Спиридонова

Заступник Керівника Офісу Президента України Микола Точицький

Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg, Україна планує скликати другий Саміт миру за участі Росії та до виборів у США.