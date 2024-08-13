Переговори про партнерство з Британією та Ірландією: Зеленський затвердив склад делегації
До переговорної групи увійшли Залужний, Єрмак та Малюк
Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка візьме участь у переговорах з Великою Британією і Північною Ірландією щодо підготовки до укладення Угоди між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про перехід від стратегічного партнерства до нового рівня відносин. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті президента.
« Утворити делегацію України для участі у переговорах зі Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії щодо підготовки до укладення Угоди між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії про перехід від стратегічного партнерства до нового рівня відносин», – йдеться у повідомленні.
До складу делегації увійшли:
- Керівник Офісу президента України, глава делегації Андрій Єрмак
- заступник Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Андарак
- заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца
- заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента України Ігор Аранецький
- заступник Міністра юстиції України Інна Богатих
- заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв
- заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач
- заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий
- заступник Керівника Офісу президента України Ігор Жовква
- Надзвичайний і Повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерій Залужний
- Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко
- заступник Міністра оборони України Наталія Калмикова
- заступник Керівника Офісу президента України Олена Ковальська
- заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрій Кононенко
- перший заступник Міністра освіти і науки України Євген Кудрявець
- Голова Служби безпеки України Василь Малюк
- Заступник Керівника Офісу президента України Роман Машовець
- Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України Євген Мойсюк
- Заступник Керівника Офісу президента України Ірина Мудра
- заступник Міністра закордонних справ України Євген Перебийніс
- заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ірина Постоловська
- заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Вікторія Рясна
- генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (за згодою) Герман Сметатнін
- заступник завідувача відділу багатостороннього співробітництва Департаменту з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу Президента України Кіра Спиридонова
- Заступник Керівника Офісу Президента України Микола Точицький
Нагадаємо, за повідомленням Bloomberg, Україна планує скликати другий Саміт миру за участі Росії та до виборів у США.
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