Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хто найбільше сприяє вступу України до ЄС: президент Хорватії зробив несподівану заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Хто найбільше сприяє вступу України до ЄС: президент Хорватії зробив несподівану заяву
Прем'єр Хорватії вважає, що саме Путін «найбільше сприяв розширенню» ЄС
фото з відкритих джерел

У червні Євросоюз погодився розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство у блоці

Російський диктатор Володимир Путін став людиною, яка найбільше сприяла розширенню Європейського Союзу. Повномасштабне вторгнення в Україну підштовхнуло до вступу до блоку ЄС дедалі більше країн. Про це заявив прем'єр Хорватії Андрій Пленкович в інтерв’ю Bloomberg.

«За останні два з половиною роки ми побачили стратегічне зрушення у європейських столицях, які стали більш відкритими для розширення. Я вважаю, що Володимир Путін найбільше сприяв розширенню», – сказав він.

У червні ЄС погодився розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство у блоці, що стало важливим кроком у процесі вступу.

Раніше цього року лідери ЄС також погодилися розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною, прагнучи наблизити розділену країну до Європи та протистояти зростанню впливу Росії. Ще п'ять країн на Західних Балканах перебувають у різних стадіях процесу вступу.

«У найближчі п'ять років, особливо в межах мандату нової Єврокомісії, буде цікаво подивитися, як кожен із них досягне прогресу і виконає критерії. Ми завжди готові підтримати прогрес наших сусідів», – сказав він.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну у війні «так довго, як це буде необхідним».

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель відповів на тези, які пролунали під час передвиборчої кампанії в США, про недостатню участь Європи в допомозі Україні. Він підкреслив, що Європейський Союз є ключовим партнером у підтримці України.

До слова, Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. 

Читайте також:

Теги: путін Європейський союз Хорватія прем’єр-міністр війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саудівська Аравія невідворотно збільшить виробництво нафти, нагадуючи Путіну і Ко солодкі 80-і
Саудівський ніж у спину Путіна
26 вересня, 15:11
Ярослав Мельник заявив, що сталося повернення територій, які були втрачені з проголошенням незалежності України у 1991 році
Герой України пояснив, чому Курська операція пішла на користь ЗСУ
25 вересня, 07:30
Російська ракета після вибуху залишила великий кратер
Як вибух «Сармату» став символом деградації Росії
23 вересня, 17:51
Девід Леммі прокоментував допомогу Україні, а також подальший перебіг війни
Глава МЗС Британії озвучив прогноз щодо перебігу війни в Україні
23 вересня, 08:36
Питання ж не у тому, чого хоче Україна. А у тому, скільки зможе воювати Росія
Справжня основа плану миру. Про що належить говорити на всіх майданчиках
19 вересня, 09:37
Аби відвідати Лондон, із туристів проситимуть новий податок
Наступного року умови в'їзду до Британії змінюються: що слід знати українцям
13 вересня, 15:00
Через атаку РФ у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення в історичному ареалі
Потрощені авто, зруйновані пам'ятки архітектури: фоторепортаж із місць удару у Львові
4 вересня, 13:47
Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами
Окупанти пошкодили лінію електропостачання ЗАЕС: «Енергоатом» назвав ризики
3 вересня, 09:58
Ані тимчасовий виконувач обов'язків президента Турчинов, ані обраний президент Порошенко у 2014-му не оголосили стан війни з РФ…
АТО чи війна? Чому партія Порошенка не голосувала за ратифікацію Римського статуту авторська стаття
1 вересня, 12:40

Політика

Хто найбільше сприяє вступу України до ЄС: президент Хорватії зробив несподівану заяву
Хто найбільше сприяє вступу України до ЄС: президент Хорватії зробив несподівану заяву
Як Ізраїль роками полював на лідера «Хезболли»: розслідування Financial Times
Як Ізраїль роками полював на лідера «Хезболли»: розслідування Financial Times
Ізраїль атакував столицю Лівану: загинули три палестинських лідери
Ізраїль атакував столицю Лівану: загинули три палестинських лідери
Республіканці готують план на випадок програшу Трампа на виборах – Reuters
Республіканці готують план на випадок програшу Трампа на виборах – Reuters
Гельсінська комісія закликає США переглянути стратегію взаємодії з Росією
Гельсінська комісія закликає США переглянути стратегію взаємодії з Росією
Загибель лідера «Хезболли»: МЗС Китаю висловило застереження
Загибель лідера «Хезболли»: МЗС Китаю висловило застереження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
11K
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті
9176
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8361
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
6573
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua