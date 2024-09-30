Хто найбільше сприяє вступу України до ЄС: президент Хорватії зробив несподівану заяву

У червні Євросоюз погодився розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство у блоці

Російський диктатор Володимир Путін став людиною, яка найбільше сприяла розширенню Європейського Союзу. Повномасштабне вторгнення в Україну підштовхнуло до вступу до блоку ЄС дедалі більше країн. Про це заявив прем'єр Хорватії Андрій Пленкович в інтерв’ю Bloomberg.

«За останні два з половиною роки ми побачили стратегічне зрушення у європейських столицях, які стали більш відкритими для розширення. Я вважаю, що Володимир Путін найбільше сприяв розширенню», – сказав він.

У червні ЄС погодився розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство у блоці, що стало важливим кроком у процесі вступу.

Раніше цього року лідери ЄС також погодилися розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною, прагнучи наблизити розділену країну до Європи та протистояти зростанню впливу Росії. Ще п'ять країн на Західних Балканах перебувають у різних стадіях процесу вступу.

«У найближчі п'ять років, особливо в межах мандату нової Єврокомісії, буде цікаво подивитися, як кожен із них досягне прогресу і виконає критерії. Ми завжди готові підтримати прогрес наших сусідів», – сказав він.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну у війні «так довго, як це буде необхідним».

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель відповів на тези, які пролунали під час передвиборчої кампанії в США, про недостатню участь Європи в допомозі Україні. Він підкреслив, що Європейський Союз є ключовим партнером у підтримці України.

До слова, Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.