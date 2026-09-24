Хорватський суд погодив екстрадицію українця у справі «Північних потоків»

Захист Володимира Журавльова оскаржить рішення, а сам українець планує оголосити безстрокове голодування

Суд хорватського міста Пула погодив екстрадицію громадянина України Володимира Журавльова до Німеччини. Його підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на юридичну компанію «Катеринчук, Моор та Партнери», яка представляє інтереси українця.

Офіційне рішення суду міста Пула про екстрадицію Журавльова до Німеччини сторона захисту має отримати найближчим часом. За інформацією адвокатів, після рішення суду українець планує оголосити безстрокове голодування.

Захист Журавльова заявив про категоричну незгоду з рішенням хорватського суду. Адвокати готуються оскаржити його як в апеляційній інстанції, так і в міжнародних судових органах.

За словами адвокатів, хорватський суд фактично проігнорував попереднє рішення польського суду в аналогічній справі. Раніше Польща відмовила у видачі Журавльова Німеччині.

Українця підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Внаслідок вибухів сталися масштабні витоки газу.

Журавльова вже затримували у Польщі восени 2025 року. Однак 17 жовтня 2025 року суд у Варшаві відмовив у його екстрадиції до Німеччини, визнавши представлені докази недостатніми. Після цього українця звільнили з-під варти. Цього разу Журавльова затримали у Хорватії, куди він приїхав на зйомки фільму про диверсію на «Північних потоках».

Раніше суд у Хорватії обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Рішення суду підтвердив адвокат Журавльова Матія Мілош.

За його словами, українця взяли під варту на клопотання державного прокурора для забезпечення його можливої передачі Німеччині на підставі європейського ордера на арешт.

Нагадаємо, вибухи на трьох із чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» сталися 26 вересня 2022 року в міжнародних водах Балтійського моря поблизу данського острова Борнгольм. Унаслідок вибухів труби було зруйновано.