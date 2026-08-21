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Справа про підрив «Північного потоку-2». Суд у Хорватії взяв під варту українця Журавльова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справа про підрив «Північного потоку-2». Суд у Хорватії взяв під варту українця Журавльова
фото: Pixsell

Журавльова взяли під варту на клопотання державного прокурора для забезпечення можливої передачі Німеччині

Суд у Хорватії обрав запобіжний захід для українця Володимира Журавльова у вигляді тримання під вартою. Його Німеччина підозрює у причетності до підриву газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Index.

Рішення суду підтвердив адвокат українця Матія Мілош. За його словами, Журавльова взяли під варту на клопотання державного прокурора для забезпечення можливої передачі Німеччині на підставі європейського ордера на арешт.

Зауважимо, що напередодні правоохоронці Хорватії затримали громадянина України, якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Раніше чоловікові двічі вдалося уникнути передачі Німеччині.

Нагадаємо, вибухи на трьох із чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» сталися 26 вересня 2022 року в міжнародних водах Балтійського моря поблизу данського острова Борнгольм. Унаслідок вибухів труби було зруйновано.

Розслідування обставин підриву розпочали одразу декілька європейських країн. Німецьке розслідування залишається основним у встановленні конкретних виконавців диверсії.

Одним із ключових фігурантів справи вважають Сергія Кузнєцова.

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Теги: Північний потік-2 Північний потік Хорватія

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