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Українцю у справі про підрив «Північних потоків» висунуто нове звинувачення

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Українцю у справі про підрив «Північних потоків» висунуто нове звинувачення
Витік з «Північного потоку-2» 28 вересня 2022 року
Фото: Associated Press

Німеччина додала до європейського ордера на арешт Володимира Журавльова звинувачення у воєнному злочині

У Німеччині оновили європейський ордер на арешт громадянина України Володимира Журавльова, якого вважають причетним до підриву газопроводів «Північний потік». До документа додали нову кваліфікацію – «воєнний злочин». Через це суд у Хорватії щодо його екстрадиції до Німеччини перенесли.

Про це 4 вересня повідомила юридична компанія «Катеринчук, Моор і партнери», яка представляє інтереси Журавльова, повідомляє «Главком».

Засідання щодо екстрадиції українця мало відбутися в Хорватії у п’ятницю, 4 вересня. Однак його перенесли після того, як німецька сторона оновила європейський ордер на арешт.

У юридичній компанії зазначили, що до ордера додали кваліфікацію «воєнний злочин». За словами адвокатів, це означає новий етап боротьби за права їхнього підзахисного.

«Про подальший розвиток справи повідомимо одразу», – заявили у компанії.

Федеральна прокуратура Німеччини 19 серпня повідомила про затримання Володимира Журавльова в Хорватії у зв’язку зі справою про підрив «Північних потоків».

До цього українець двічі уникав арешту та екстрадиції до Німеччини.

За даними медіа, Журавльова затримали під час зйомок у Хорватії фільму про диверсію на газопроводах. Стрічка має назву «Острів Зміїний».

Німецькі правоохоронці вважають українця причетним до операції з підриву газопроводів «Північний потік». Водночас остаточна вина Журавльова судом не встановлена.

Ще один українець, Сергій Кузнєцов, який фігурує у справі про підрив «Північних потоків», уже перебуває під вартою в Німеччині.

Його затримали в Італії влітку 2025 року під час відпустки, після чого екстрадували до Німеччини.

Наприкінці червня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини офіційно повідомила про висунення Кузнєцову звинувачень. За версією німецького слідства, він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці.

Вибухи на газопроводах «Північний потік» сталися у вересні 2022 року поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Розслідування обставин диверсії проводили кілька європейських країн.

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Теги: арешт розслідування Північний потік

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