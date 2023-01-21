Грозєв розказав, як оголошення його у розшук Росією вплинуло на болгарське суспільство

«Оголошення Грозєва у розшук стало каталізатором для болгарського суспільства»

Реакція різних громадських сил на оголошення журналіста-розслідувача у розшук дозволила ідентифікувати проросійські елементи в Болгарії, громадянином якої і є керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв. Про це Христо Грозєв розповів в інтерв'ю «Главкому».

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За словами Грозєва, до оголошення його у розшук Росією, болгарське суспільство було переважно пасивним в питанні чіткого визначення у ставленні до держави-агресора.

«Співчуваючи українському народові, болгари були не готові до привселюдного висловлення позиції та тиску на власний уряд щодо більш рішучих кроків з підтримки України. Це дозволяло проплаченим проросійським елементам менш помітно просувати свої наративи. У своїй риториці такі сили вдаються до примирливих закликів. Мовляв, давайте, не будемо давати зброю Україні, тому що це призведе тільки до зростання кількості жертв», – пояснив керівник Bellingcat.

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Втім «миролюбна» поведінка проросійських сил змінилася після оголошення Грозєва у розшук, зауважив журналіст.

«Їх усіх зараз сприймають вже як своєрідних «антиболгарів». Передовсім, через озвучені ними заяви, в яких ідеться про те, що треба передати Грозєва Росії, та нехай вони там собі з ним розбираються. Тоді, як для більшості болгарських громадян така позиція зовсім не зрозуміла і навіть зрадницька», – каже Грозєв.

Він також зазначає, що ці події активізували співгромадян – зараз у Болгарії почали набагато жорсткіше висловлюватися проти агресії.

«Та й узагалі в стосунках між державами (Росією та Болгарією – Главком) розпочався період явної конфронтації. Чудовим доказом цього став нещодавній виклик російського посла для пояснень. Жодних роз’яснень так досі й не надали. І це лише поглиблює кризу у міждержавних дипломатичних стосунках», – наголосив керівник Bellingcat.

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Нагадаємо, у грудні 2022 року МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозєва. Проти нього порушено справу «про поширення фейків про російські Збройні сили». У відповідь МЗС Болгарії викликало посла Росії для пояснень.