Головна Світ Політика
search button user button menu button

Справа проти журналіста Bellingcat Грозєва: МЗС Болгарії викликає посла Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа проти журналіста Bellingcat Грозєва: МЗС Болгарії викликає посла Росії
Грозєв один з основних авторів розслідування про участь співробітників ФСБ Росії в отруєнні Олексія Навального
фото з відкритих джерел

На зустрічі також йтиметься про заборону вивчення болгарської мови в окупованих РФ областях України

МЗС Болгарії викликає до себе посла Росії Елеонору Митрофанову у перший робочий день після свят, у зв'язку з оголошенням у російский розшук болгарського журналіста-розслідувача Bellingcat Христа Грозєва. Про це повідомляє NovaTV.

Також на зустрічі йтиметься про заборону вивчення болгарської мови в окупованих Російською Федерацією областях України та вилучення портретів болгарських історичних діячів.

Христо Грозєв – болгарський медіаексперт і медіаінвестор, журналіст-розслідувач видання Bellingcat, один з основних авторів розслідування про участь співробітників ФСБ Росії в отруєнні Олексія Навального.

Нагадаємо, МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозєва. Проти нього порушено справу «про поширення фейків про російські Збройні сили».

Згодом Христо Грозєв відреагував на своє оголошення у розшук російськими правоохоронцями і продемонстрував скріншоти із соцмереж, на яких російські користувачі відкрито дискутують про методи його убивства.

Теги: розслідування журналіст розшук Болгарія посол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії наростає к онфлікт між президентом РФ та впливовими російськими силовиками
Найбільше протестують близькі до Путіна силовики: Грозєв про розкол в оточенні диктатора
17 травня, 12:41
Операція, яку ФСБ подає, як успіх, насправді має багато прорахунків
«Українська операція» з викрадення літаків РФ: Грозєв розповів, як усе було насправді
26 липня, 10:34
Фізичне усунення Путіна ускладнюється тим, що він нікого до себе не підпускає
Російські олігархи обдумують, як пришвидшити смерть Путіна, – Грозєв
6 травня, 11:19

Політика

Глава МЗС Німеччини виключила відновлення нормальних відносин з нинішньою Росією
Глава МЗС Німеччини виключила відновлення нормальних відносин з нинішньою Росією
Справа проти журналіста Bellingcat Грозєва: МЗС Болгарії викликає посла Росії
Справа проти журналіста Bellingcat Грозєва: МЗС Болгарії викликає посла Росії
Сербія проти Косова. Посол пояснив, на чиєму боці Україна
Сербія проти Косова. Посол пояснив, на чиєму боці Україна
Австрія готується до можливого блекауту: деталі
Австрія готується до можливого блекауту: деталі
Карта Буданова з розчленованою Росією добряче налякала пропагандистів Путіна (відео)
Карта Буданова з розчленованою Росією добряче налякала пропагандистів Путіна (відео)
Загадково пішов у відставку генерал ФСБ, який може бути причетним до отруєння Навального
Загадково пішов у відставку генерал ФСБ, який може бути причетним до отруєння Навального

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)
32K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)
11K
Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки
9312
Путін встановив нову дату для окупації Донеччини
8421
Головне за ніч: найгарячіші ділянки фронту та перспективи вступу України до ЄС
7821
27 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Уряд може дозволити виїзд за кордон ще одній категорї населення
Сьогодні, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Сьогодні, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Сьогодні, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Сьогодні, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Сьогодні, 16:52
The New York Times оцінив наслідки атак на авіабазу в Енгельсі
Сьогодні, 16:35

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту