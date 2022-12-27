Справа проти журналіста Bellingcat Грозєва: МЗС Болгарії викликає посла Росії

Грозєв один з основних авторів розслідування про участь співробітників ФСБ Росії в отруєнні Олексія Навального

На зустрічі також йтиметься про заборону вивчення болгарської мови в окупованих РФ областях України

МЗС Болгарії викликає до себе посла Росії Елеонору Митрофанову у перший робочий день після свят, у зв'язку з оголошенням у російский розшук болгарського журналіста-розслідувача Bellingcat Христа Грозєва. Про це повідомляє NovaTV.

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Також на зустрічі йтиметься про заборону вивчення болгарської мови в окупованих Російською Федерацією областях України та вилучення портретів болгарських історичних діячів.

Христо Грозєв – болгарський медіаексперт і медіаінвестор, журналіст-розслідувач видання Bellingcat, один з основних авторів розслідування про участь співробітників ФСБ Росії в отруєнні Олексія Навального.

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Нагадаємо, МВС Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозєва. Проти нього порушено справу «про поширення фейків про російські Збройні сили».

Згодом Христо Грозєв відреагував на своє оголошення у розшук російськими правоохоронцями і продемонстрував скріншоти із соцмереж, на яких російські користувачі відкрито дискутують про методи його убивства.