Стало відомо, чи планує Байден звільнити Остіна через його таємну госпіталізацію

Пентагон тримав ситуацію з госпіталізацією Остіна в таємниці, що викликало занепокоєння щодо прозорості роботи уряду

Президент США Джо Байден не розглядає можливість звільнення міністра оборони Ллойда Остіна через те, що той кілька днів приховував свою госпіталізацію. Про це пише The Hill з посиланням на представника Білого дому.

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Як зазначається, Байдену стало відомо про госпіталізацію Остіна лише в четвер у другій половині дня, оскільки Міністерство оборони тримало ситуацію в таємниці, що викликало занепокоєння щодо прозорості роботи уряду.

Колишній президент Трамп закликав звільнити Остіна, заявивши, що його дії були «неналежною професійною поведінкою та невиконанням обов’язків». Він заявив, що Остін «зник безвісти», і навіть Джо Байден не знав, де він.

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«Немає ніяких планів щодо чогось іншого, крім того, щоб міністр Остін залишився на посаді та продовжив лідерство, яке він демонстрував», – сказав журналістам представник національної безпеки Джон Кірбі.

Представник Білого дому також підкреслив, що основний фокус уваги в цій ситуації зосереджений на тому, щоб глава Пентагону отримав належне лікування та одужав.

Кірбі додав, що Ллойд Остін наразі виконує свої обов’язки як міністр оборони з лікарні.

«Президент з повагою ставиться до того факту, що міністр Остін взяв на себе відповідальність за недостатню прозорість. Президент також поважає чудову роботу, яку він виконав як міністр оборони, і те, як він справлявся з численними кризами протягом останніх майже трьох років», – зауважив представник Білого дому.

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Нагадаємо, увечері 1 січня міністр оборони Ллойд Остін ІІІ був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін зробив заяву з приводу своєї госпіталізації 1 січня.