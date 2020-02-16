Кількість нових заражених коронавірусом у Китаї поступово спадає, - ЗМІ



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Більшість смертельних випадків від коронавірусу завіксовані у провінції Хубей Фото dpa

За добу було зареєстровано 2 009 нових випадків зараження – це менше, ніж фіксувалося раніше

Кількість смертей унаслідок захворювання на коронавірус продовжує знижуватися третій день поспіль.

Про це повідомляє у неділю, 16 лютого Deutsche Welle з посиланням на Національну комісію з охорони здоров’я Китаю.

Так, за даними комісії, впродовж останньої доби від хвороби померло 142 людини, що на одну менше, ніж днем раніше. Переважна більшість смертей зафіксована у китайській провінції Хубей, яка є епіцентром епідемії. Тим часом за добу було зареєстровано 2 009 нових випадків зараження на COVID-19 – це також менше, ніж фіксувалося раніше.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса у США, наразі у світі нараховується 69 256 хворих на коронавірус. Водночас від нього одужало вже 9 626 осіб.

Хубей та її столиця Ухань залишаються закритими для відвідування. Там не працюють школи, більшість підприємств та фабрик.

Напередодні китайський суд оголосив, що приховування інформації про симптоми захворювання загрожуватиме тюремним ув’язненням та навіть смертною карою. Тим часом в Пекіні запровадили 14-денний карантин для всіх людей, які приїжджають до столиці.

Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

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