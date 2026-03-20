Кім Чен Ин із донькою випробував новий бойовий танк (фото)

Кім Чен Ин разом із донькою Кім Джу Е та військовослужбовцями на танку під час відвідин навчальної військової бази

Розробка нового танка тривала сім років

Північна Корея представила нові бойові танки, які, за її твердженням, здатні перехоплювати ракети та атаки безпілотників. Водночас лідер країни Кім Чен Ин закликав військових активізувати підготовку до війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У п’ятницю Кім Чен Ин керував навчаннями за участю танкових підрозділів, під час яких відпрацьовувалися сценарії прориву, рейду та захоплення ворожих оборонних ліній. Під час випробувань танк нібито перехопив 100% протитанкових ракет і безпілотників, які атакували його з різних напрямків. Це, за їхніми словами, підтвердило ефективність «системи активного захисту».

На оприлюднених державними ЗМІ фото видно, як Кім Чен Ин разом зі своєю донькою Кім Джу Е їде на одному з танків. Це не перша поява дівчини на військових заходах. Раніше вона, зокрема, брала участь у стрільбах разом із батьком. За оцінками південнокорейської розвідки, Кім Джу Е розглядається як ймовірна наступниця лідера КНДР.

Професор Інституту далекосхідних досліджень Університету Кюннам Лім Юл Чул зазначає, що Кім Джу Е вже виходить за межі ролі спостерігача і формує образ як воїна, так і потенційного командира.

За словами Кім, розробка нового танка тривала сім років, зосереджуючись на покращенні рівня виживання. Він слугуватиме основним бойовим танком країни.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку Кім Чу Е на керівну посаду в ракетному управлінні, яке відповідає за ядерні сили країни. Йдеться про структуру, яка контролює розробку та випробування балістичних ракет Пхеньяна. Раніше це управління очолював Чан Чан Ха, призначений на посаду наприкінці 2023 року.