Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кім Чен Ин із донькою випробував новий бойовий танк (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кім Чен Ин із донькою випробував новий бойовий танк (фото)
Кім Чен Ин разом із донькою Кім Джу Е та військовослужбовцями на танку під час відвідин навчальної військової бази
фото: KCNA

Розробка нового танка тривала сім років

Північна Корея представила нові бойові танки, які, за її твердженням, здатні перехоплювати ракети та атаки безпілотників. Водночас лідер країни Кім Чен Ин закликав військових активізувати підготовку до війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У п’ятницю Кім Чен Ин керував навчаннями за участю танкових підрозділів, під час яких відпрацьовувалися сценарії прориву, рейду та захоплення ворожих оборонних ліній. Під час випробувань танк нібито перехопив 100% протитанкових ракет і безпілотників, які атакували його з різних напрямків. Це, за їхніми словами, підтвердило ефективність «системи активного захисту».

На оприлюднених державними ЗМІ фото видно, як Кім Чен Ин разом зі своєю донькою Кім Джу Е їде на одному з танків. Це не перша поява дівчини на військових заходах. Раніше вона, зокрема, брала участь у стрільбах разом із батьком. За оцінками південнокорейської розвідки, Кім Джу Е розглядається як ймовірна наступниця лідера КНДР.

Професор Інституту далекосхідних досліджень Університету Кюннам Лім Юл Чул зазначає, що Кім Джу Е вже виходить за межі ролі спостерігача і формує образ як воїна, так і потенційного командира.

За словами Кім, розробка нового танка тривала сім років, зосереджуючись на покращенні рівня виживання. Він слугуватиме основним бойовим танком країни.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку Кім Чу Е на керівну посаду в ракетному управлінні, яке відповідає за ядерні сили країни. Йдеться про структуру, яка контролює розробку та випробування балістичних ракет Пхеньяна. Раніше це управління очолював Чан Чан Ха, призначений на посаду наприкінці 2023 року.

Читайте також:

Теги: танки Північна Корея Кім Чен Ин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зробив заяву про північнокорейських солдатів
10 тис. солдатів КНДР перебувають у РФ: Зеленський б'є на сполох
20 лютого, 12:25
Північнокорейський диктатор зберіг за собою посаду генерального секретаря керівної партії
Трудова партія Північної Кореї переобрала Кім Чен Ина генсеком
23 лютого, 10:56
Кім Чу Е все частіше з’являється у публічному просторі
ЗМІ: Кім Чен Ин призначив доньку-підлітка на керівну посаду в ракетному управлінні
24 лютого, 03:29
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що тисячі військових КНДР загинули, воюючи на боці Росії.
«Пишатися нічим». КНДР показала на параді військових, які воювали проти України
27 лютого, 15:58
Північна Корея засудила удари США та Ізраїлю по Ірану
Північна Корея засудила удари США та Ізраїлю по Ірану
11 березня, 02:56
Танк Panther
Сотні танків і гаубиць для України: які країни передали найбільше зброї
12 березня, 05:46
Боєприпаси завантажували в північнокорейських портах, після чого контейнеровозами відправляли на російський Далекий Схід
Стало відомо, скільки боєприпасів отримала РФ від Північної Кореї за 2,5 роки
16 березня, 19:00
Кім Чен Ин оглянув будівельний майданчик меморіального музею
Кім Чен Ин відвідав музей, присвячений солдатам, що воюють за Росію
17 березня, 09:10
Кім Чен Ин отримав 99,93% голосів, але з’явилися 0,07% «проти»
Кім Чен Ин здобув перемогу на виборах, однак є нюанс
18 березня, 10:20

Соціум

ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні
ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні
Храм Гробу Господнього закритий вперше за десятиліття: причина
Храм Гробу Господнього закритий вперше за десятиліття: причина
Кім Чен Ин із донькою випробував новий бойовий танк (фото)
Кім Чен Ин із донькою випробував новий бойовий танк (фото)
Іран знову атакував найбільший нафтопереробний завод Кувейту
Іран знову атакував найбільший нафтопереробний завод Кувейту
Почалися провокації. Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії
Почалися провокації. Російський винищувач порушив повітряний простір Естонії
Пентагон прискорив відправку тисяч військових на Близький Схід
Пентагон прискорив відправку тисяч військових на Близький Схід

Новини

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
18 березня, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua