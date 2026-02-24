Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЗМІ: Кім Чен Ин призначив доньку-підлітка на керівну посаду в ракетному управлінні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ: Кім Чен Ин призначив доньку-підлітка на керівну посаду в ракетному управлінні
Кім Чу Е все частіше з’являється у публічному просторі
фото: ЦТАК

За даними медіа, генерали вже проводять для неї інструктажі, а в окремих випадках вона нібито віддає накази

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку Кім Чу Е на керівну посаду в ракетному управлінні, яке відповідає за ядерні сили країни. Про це повідомляє Newsweek, пише «Главком».

За даними видання, дівчина отримала посаду, аналогічну директору ракетного бюро. Йдеться про структуру, яка контролює розробку та випробування балістичних ракет Пхеньяна. Раніше це управління очолював Чан Чан Ха, призначений на посаду наприкінці 2023 року.

Повідомляється, що генерали вже проводять для неї інструктажі, а в окремих випадках вона нібито віддає накази.

Кім Чу Е все частіше з’являється у публічному просторі. Вона регулярно супроводжує батька на військових заходах та під час ракетних випробувань, що посилює припущення про її статус ймовірної спадкоємиці.

Раніше Національна розвідувальна служба Південної Кореї назвала її «найбільш очевидною кандидаткою» на роль наступного лідера КНДР. Водночас аналітики наголошують, що питання спадкоємності в Північній Кореї залишається непередбачуваним і залежить від внутрішньої боротьби за вплив, зокрема ролі сестри Кім Чен Ина – Кім Йо Чен.

До слова, керівна Трудова партія Північної Кореї переобрала свого лідера Кім Чен Ина генеральним секретарем. 

Читайте також:

Теги: Кім Чен Ин ядерна зброя дочка Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тегеран заявив про «рішучу відповідь»
Іран пригрозив ударами по базах США у разі військової атаки
20 лютого, 16:24
Зеленський зробив заяву про північнокорейських солдатів
10 тис. солдатів КНДР перебувають у РФ: Зеленський б'є на сполох
20 лютого, 12:25
Глава міністерства оборони Бельгії Тео Франкен назвав нерозумними заяви Мерца про ядерне стримування
Міністр оборони Бельгії розкритикував Мерца через заяви про ядерне стримування
19 лютого, 15:18
Мерц не хоче, аби Німеччина навіть розглядала можливість самостійного ядерного озброєння
Мерц розкрив план нової системи ядерного стримування в Європі
18 лютого, 15:37
5 лютого завершився договір між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями
Китай закликав США відновити діалог з Росією
6 лютого, 13:12
Трамп заявив, що хоче модернізованого ядерного договору між США та Росією
Трамп заявив, що хоче модернізованого ядерного договору між США та Росією
5 лютого, 23:17
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
5 лютого, 02:42
Вашингтон і Тегеран повернулися до переговорів
Переговори США та Ірану перенесли до Оману
4 лютого, 18:37
50 років стримування завершилися: США і Росія без ядерних обмежень
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу
2 лютого, 16:48

Політика

ЄС урізав склад представництва Росії
ЄС урізав склад представництва Росії
Річниця вторгнення. Російське МЗС вийшло з заявами без натяку на мир
Річниця вторгнення. Російське МЗС вийшло з заявами без натяку на мир
ЗМІ: Кім Чен Ин призначив доньку-підлітка на керівну посаду в ракетному управлінні
ЗМІ: Кім Чен Ин призначив доньку-підлітка на керівну посаду в ракетному управлінні
Контроль над ядерним озброєнням: США, Росія та Китай проведуть переговори
Контроль над ядерним озброєнням: США, Росія та Китай проведуть переговори
Венс чи Рубіо: Трамп заговорив про наступника на президентські вибори 2028 року
Венс чи Рубіо: Трамп заговорив про наступника на президентські вибори 2028 року
Прем’єр Словаччини розповів про невдалу спробу переговорів із Зеленським
Прем’єр Словаччини розповів про невдалу спробу переговорів із Зеленським

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua