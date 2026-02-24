ЗМІ: Кім Чен Ин призначив доньку-підлітка на керівну посаду в ракетному управлінні

Кім Чу Е все частіше з’являється у публічному просторі

За даними медіа, генерали вже проводять для неї інструктажі, а в окремих випадках вона нібито віддає накази

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку Кім Чу Е на керівну посаду в ракетному управлінні, яке відповідає за ядерні сили країни. Про це повідомляє Newsweek, пише «Главком».

За даними видання, дівчина отримала посаду, аналогічну директору ракетного бюро. Йдеться про структуру, яка контролює розробку та випробування балістичних ракет Пхеньяна. Раніше це управління очолював Чан Чан Ха, призначений на посаду наприкінці 2023 року.

Повідомляється, що генерали вже проводять для неї інструктажі, а в окремих випадках вона нібито віддає накази.

Кім Чу Е все частіше з’являється у публічному просторі. Вона регулярно супроводжує батька на військових заходах та під час ракетних випробувань, що посилює припущення про її статус ймовірної спадкоємиці.

Раніше Національна розвідувальна служба Південної Кореї назвала її «найбільш очевидною кандидаткою» на роль наступного лідера КНДР. Водночас аналітики наголошують, що питання спадкоємності в Північній Кореї залишається непередбачуваним і залежить від внутрішньої боротьби за вплив, зокрема ролі сестри Кім Чен Ина – Кім Йо Чен.

До слова, керівна Трудова партія Північної Кореї переобрала свого лідера Кім Чен Ина генеральним секретарем.