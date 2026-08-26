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Останній НПЗ «Лукойлу», який працював у Росії, зупинився після атаки дронів – Reuters

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Останній НПЗ «Лукойлу», який працював у Росії, зупинився після атаки дронів – Reuters
Удар по NORSI фактично вивів з роботи останній із основних НПЗ компанії, який продовжував переробляти нафту
Фото: Скриншот з відео

NORSI є четвертим за величиною нафтопереробним заводом РФ і другим за обсягами виробництва бензину

НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (NORSI) у місті Кстово Нижньогородської області Росії зупинив переробку сирої нафти після атаки українських дронів. Про це повідомило видання Reuters із посиланням на три галузеві джерела, пише «Главком».

За даними співрозмовників агентства, внаслідок атаки були пошкоджені кілька установок переробки, міжцехова інфраструктура та інші об'єкти підприємства. Скільки часу знадобиться для ремонту і відновлення роботи НПЗ, джерела Reuters не уточнили. Російська влада офіційно повідомляла про атаку дронів на Нижньогородську область 26 серпня. Губернатор регіону Гліб Нікітін заявив, що внаслідок удару було пошкоджено промисловий об'єкт. «Лукойл» наразі не коментував ситуацію.

Усі основні НПЗ «Лукойлу» в РФ зупинилися

Зупинка NORSI має особливе значення для російської нафтової галузі. Reuters зазначає, що після припинення його роботи всі основні нафтопереробні заводи «Лукойлу» в Росії наразі не працюють. До цього Пермський НПЗ «Лукойлу» припинив роботу після атаки дронів 21 серпня, а Волгоградський НПЗ зупинив переробку ще 31 липня. Таким чином, удар по NORSI фактично вивів з роботи останній із основних НПЗ компанії, який продовжував переробляти нафту.

Чому важливий NORSI

NORSI — четвертий за величиною НПЗ Росії та другий за обсягами виробництва бензину. Завод здатний переробляти близько 16 млн тонн нафти на рік, або приблизно 320 тис. барелів на добу. Підприємство розташоване приблизно за 450 км на схід від Москви та є одним із важливих постачальників нафтопродуктів для центральної частини Росії.

Його зупинка відбувається на тлі проблем із постачанням пального в РФ. Ще 17 серпня повідомлялося, що низці російських регіонів знову виникли перебої з бензином. Місцева влада щонайменше у десяти регіонах запроваджувала обмеження на продаж пального на АЗС.

Журналісти тоді пов'язували нову хвилю паливних проблем із серією ударів по російських НПЗ наприкінці липня та на початку серпня. Через скорочення виробництва влада РФ уже забороняла експорт бензину та дизпального, знижувала вимоги до їхньої якості та розглядала імпорт нафтопродуктів для внутрішнього ринку.

Наразі невідомо, наскільки довго триватиме зупинка NORSI. Якщо пошкодження виявляться значними, припинення роботи заводу може додатково ускладнити ситуацію з бензином на ринку країни-агресора. Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження потужностей нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

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Теги: росія дрон бензин

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