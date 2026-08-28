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Два дні дронового терору Києва та області: які компанії та склади постраждали

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Два дні дронового терору Києва та області: які компанії та склади постраждали
Наслідки російського обстрілу у Бучанському районі
фото: ДСНС Київщини, «Уніан»

РФ знищила близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування

Росія другий день поспіль тероризує Україну реактивними дронами. Основний удар припав на Київ та область, де постраждала не лише цивільна інфраструктура, а й великий український бізнес. «Главком» розповідає, які компанії зазнали збитків через російські атаки.

«Будинок іграшок»

Уночі 27 серпня РФ знищила розподільчий центр компанії, звідки іграшки відправляли клієнтам по всій Україні. На момент удару працівники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

Зазначалося, що знищення розподільчого центру може частково вплинути на внутрішні процеси мережі. Водночас «Будинок Іграшок» продовжує працювати: усі фізичні магазини в Україні відкриті, а інтернет-магазин функціонує у звичному режимі.

Roshen

Удар РФ по складу Roshen
Удар РФ по складу Roshen
фото: Roshen

Уранці 27 серпня зазнав руйнувань склад готової кондитерської продукції в селі Чубинське Бориспільського району. Працівники не постраждали.

Унаслідок руйнування складського об'єкта компанія зазнала значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції. Через пошкодження складських потужностей компанії доведеться перебудовувати логістичні процеси та перерозподіляти запаси. Це може призвести до тимчасових перебоїв із постачанням окремих видів продукції.

Comfy

Унаслідок російської атаки у четвер, 27 серпня, було пошкоджено розподільчий центр Comfy на Київщині. СЕО Comfy підкреслив, що компанія продовжує працювати у посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень, контакт-центр на постійному зв’язку з клієнтами.

«Фора»

Мережа 27 серпня втратила склад у Київській області, який почала використовувати лише за кілька днів до удару. Це вже третя атака на логістичну інфраструктуру компанії протягом серпня: раніше об'єкти були зруйновані 5 та 20 серпня, а сукупні попередні збитки перевищили 1,25 млрд грн.

Мережа «Коло»

Наслідки атаки РФ 27 серпня 2026 року
Наслідки атаки РФ 27 серпня 2026 року
фото: пресслужба мережі Varus

Склад мережі Коло, що належить компанії Varus, був пошкоджений внаслідок атаки країни-агресора Росії 27 серпня. Серед співробітників постраждалих немає.

«Аврора»

Росія вранці 27 серпня зруйнувала розподільчий центр мережі мультимаркетів Аврора на Київщині, співробітники компанії не постраждали. Співробітники не постраждали.

«Нова пошта»

Росія атакувала склад «Нової пошти» у селі Білогородка
Росія атакувала склад «Нової пошти» у селі Білогородка
фото: Антон Овсієнко/Facebook

Окупанти 28 серпня атакували складські приміщення «Нової пошти» у Святопетрівському на Київщині. Пошкоджень також зазнало виробництво, яке розташоване поруч.

Видавництва

Склад «Нової пошти», де зберігали книжки деякі видавництва
Склад «Нової пошти», де зберігали книжки деякі видавництва
фото: Дмитро Стретович/Facebook

Унаслідок атаки російського безпілотника у Київській області 28 серпня знищено склад, де зберігалися тиражі книжкових мереж Readeat і Book.ua, а також низки видавництв, зокрема «Уроборос», «Основи» та Vivat. Знищено понад 60 тисяч примірників, а орієнтовні втрати бізнесу перевищують 23 млн грн.

Видавництво «Уроборос» підтвердило, що їхні книжки зберігалися на цьому складі, також «Основи» повідомили, що на постраждалому складі «Нової пошти» були їхні книжки, масштаби втрат поки невідомі. На складі також зберігалися книжки видавництв «Віхола» та Beagle, наразі вони не можуть підрахувати масштаб збитків.

Детальніше про те, які видавництва постраждали через атаку РФ читайте за посиланням.

Fozzy

У Вишневому окупанти пошкодили Fozzy
У Вишневому окупанти пошкодили Fozzy
фото: Fozzy Cash&Carry/Facebook

На Київщині 28 серпня внаслідок російського удару також було пошкоджено гіпермаркет Fozzy у Вишневому. Унаслідок атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування. За словами міністра аграрної політики, через руйнування складів і логістичних центрів торговельним мережам доведеться перебудовувати систему постачання.

Раніше експерти попереджали, що через російські удари по складах і логістичних центрах з українських магазинів можуть тимчасово зникати окремі товари. Найбільші ризики стосуються продукції, яка швидко псується або потребує спеціальних умов зберігання: м'яса, риби та морепродуктів, молочної продукції, свіжих овочів і фруктів.

Зокрема, в магазинах мережі АТБ діють обмеження на продаж окремих категорій товарів. Нові правила застосовуються не лише під час покупок у фізичних магазинах, а й діють при замовленні товарів онлайн.

Як повідомлялося, російські війська навмисно запускають невелику кількість реактивних безпілотників хвилями, щоб якомога довше підтримувати загрозу для Києва. Метою такої тактики є виснаження української протиповітряної оборони та населення столиці.

До слова, російські війська другу добу поспіль завдають комбінованих ударів по території Київської області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та цивільні поранені, зокрема дитина.

До того ж у Києві 27 серпня оголосили 13 повітряних тривог – це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни.

Зауважимо, що у Києві опрацьовують можливість запустити тимчасові автобусні маршрути та збільшення рухомого складу метрополітену з лівого на правий берег Дніпра на час затяжних повітряних тривог.

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Теги: Київ війна Київщина

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