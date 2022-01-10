Кіпр пом'якшив правила в'їзду для туристів

Термін дії ПЛР-тестів на ковід збільшено на добу

Влада Кіпру пом'якшила правила в'їзду для іноземних туристів, у тому числі для українців.

Згідно з новими правилами, із 6 по 31 січня 2022 року всі мандрівники старше 12 років, що в'їжджають до країни, зобов'язані надати результати ПЛР-тестування, проведеного не раніше, ніж за 72 години до приїзду.

Також влада країни вжила низку заходів, спрямованих проти поширення нового омікрон-штаму Covid-19. Так, до 31 січня в країні заборонено будь-які масові заходи, концерти та фестивалі тощо. Крім іншого, не дозволяється перебувати у закладах громадського харчування у компанії понад вісім осіб.

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Крім того, як повідомив міністр охорони здоров'я Кіпру Міхаліс Хаджіпанделас, з 10 січня заселятися в готелі зможуть лише вакциновані мандрівники, які зробили бустерне щеплення. Зазначається, що ці заходи діятимуть на острові як мінімум до кінця січня.

Раніше діяли більш суворіші вимоги для туристів. Мандрівникам доводилося здавати три тести на Covid-19 замість двох.

Також Німеччина послаблює умови в’їзду для туристів з України. Отже, із 9 січня спеціальні правила не застосовуватимуться до подорожніх із України. Вони підлягатимуть лише загальним правилам в'їзду до Німеччини: усі старші за шість років зобов'язані пред'явити негативний тест на коронавірус або ж сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про нещодавнє одужання.

Крім того Ізраїль відкривається для туристів. Названо дату та умови.

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