Кіпр вдруге заблокував санкції ЄС проти Білорусі



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Санкційний список не може набрати чинності вже близько двох тижнів, тому, що рішення про це має бути прийняте одноголосно всіма 27 країнами ЄС

Кіпр пояснює свою протидію санкціям проти Білорусі прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини

Кіпр знову заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі. Представник Нікосії наклав вето на проєкт штрафних заходів у п'ятницю, 18 вересня, на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС в Брюсселі.

Про це повідомляє DW.

Водночас Кіпр пояснює свою протидію санкціям проти Білорусі прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини, яка веде розвідку газу в спірних водах східного Середземного моря.

У той же день стало відомо, що держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон підтримав позицію Кіпру в питанні про санкції проти Анкари.

Санкції мають бути серед варіантів, які розгляне ЄС, якщо Туреччина продовжить «загрожувати безпеці та суверенітету» Кіпру, заявив Бон після переговорів з главою МЗС Кіпру Нікосос Хрістодулідісом.

Нагадаємо, санкційний список ЄС включає приблизно 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію білоруських виборів і насильство проти мирних демонстрантів.

Він не може набрати чинності вже близько двох тижнів, тому, що рішення про це має бути прийняте одноголосно всіма 27 країнами ЄС. 10 вересня Кіпр вже накладав вето проти планованих санкцій.

До слова, у четвер, 17 вересня, Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.