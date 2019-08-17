Китай запустив комерційну ракету



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Фото Хinhuanet

Нова серія Dragon розроблялася з комерційною метою для задоволення попиту на ринку невеликих комерційних супутників

Китайська ракета-носій Smart Dragon-1 (SD-1), призначена для комерційного використання, здійснила дебютний політ у суботу, відправивши три супутники на заплановану орбіту.

Про це інформує Xinhua.

«Нова китайська ракета-носій Smart Dragon-1 (SD-1), призначена для комерційного використання, здійснила перший політ у суботу, відправивши три супутники на заплановану орбіту», – йдеться у повідомленні.

Нова серія Dragon, на відміну від ракет-носіїв родини «Long March», розроблялася з комерційною метою для задоволення попиту на ринку невеликих комерційних супутників.

Ракета SD-1 загальною довжиною 19,5 метрів, діаметром 1,2 метра та злітною вагою близько 23,1 тонни є малою ракетою твердопаливного носія, здатною доправляти 200 кг корисних вантажів на сонячну синхронну орбіту на висоті 500 км.

«Вона має найвищу ефективність перенесення серед поточних комерційних ракет на твердому паливі в Китаї», – сказав технічний керівник проекту SD-1 Гонг Мін.

На розробку SD-1 пішло менше 18 місяців, що є найкоротшим періодом для розробки нового типу ракети-носія в історії Китаю.

Натомість, Північна Корея запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.