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Колишній головний рабин Москви радить євреям терміново тікати з Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Колишній головний рабин Москви радить євреям терміново тікати з Росії
Uоловний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив свою посаду та виїхав із РФ
фото з відкритих джерел

Гольдшмідт назвав п’ять причин залишити Росію

За час повномасштабної війни в Україні Росію вже залишили десятки тисяч євреїв. Про це повідомив колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт. В інтерв'ю газеті DW він рекомендував своїм співвітчизникам виїхати з РФ, поки немає «залізної завіси».

«Я стурбований майбутнім єврейської громади в Росії, і я не єдиний, хто стурбований», – наголосив Гольдшмідт.

Гольдшмідт зазначив, що є п'ять конкретних причин, чому люди сьогодні стурбовані майбутнім РФ.

По-перше, це зростання антисемітизму у державі, що воює.

По-друге, йдеться про потенційну нову «залізну завісу», тобто про повну заборону на виїзд за межі країни. «Все йде до того, що залишити Росію буде неможливо», – наголосив він.

Третя причина, яка змушує поставити під сумнів доцільність подальшого життя в РФ, – жорсткі санкції, які сьогодні весь світ запровадив і продовжує вводити проти країни-агресора. Як вважає колишній головний рабин Москви, вони завдадуть серйозної шкоди економіці РФ у довгостроковій перспективі.

Четверта причина виїхати з Росії – загальна мобілізація, яку можуть оголосити у державі.

П'ята причина – розширення репресій проти громадянського суспільства, які існують уже сьогодні, але можуть стати набагато жорсткішими в майбутньому.

Нагадаємо, влітку головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив свою посаду та виїхав з РФ.

Раніше головний рабин України Моше Асман дав пораду російським євреям. Він висловив думку, що зараз із Росії краще репатріюватися. Моше Асман пояснив, що наразі звідти легше поїхати, ніж із СРСР, але поступово закривається залізна завіса.

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Теги: Ізраїль Україна війна росія санкції

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