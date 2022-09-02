Російські євреї дали оцінку кремлівській «війні з нацизмом»

Після початку великої війни з Росії виїхали близько 20,5 тис. євреїв

Про фейковість російської «боротьби з українським нацизмом» краще за все каже вибір євреїв

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні багато російських євреїв покинули територію країни-агресорки та активно долучаються до збору коштів для України. Саме така позиція євреїв найкращим чином демонструє, що оголошена російським диктатором Володимиром Путіним «боротьба з нацизмом в Україні» є фейком. Про це йдеться у матеріалі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки для «Главкома».

«Про фейковість російської «боротьби з українським нацизмом» краще за все каже вибір євреїв – нації, яка чи не найбільше постраждала від справжнього, а не вигаданого нацизму», – зазначається у публікації.

Експерти Центру зазначають, що через шість місяців після повномасштабного вторгнення Росії до України Єврейські федерації Північної Америки опублікували звіт про результати надзвичайної кампанії зі збору коштів для допомоги Україні.

Відповідно до цього звіту, усього було зібрано пожертвувань на суму в $73,5 млн. Ці кошти спрямовано понад 50 неурядовим організаціям, які надають гуманітарну допомогу, працюють із громадами в Україні та біженцями. Також зібрано та розподілено понад 1200 тонн медичного обладнання, одягу, продуктів харчування та засобів гігієни, близько 81 тисячі людей евакуйовано із зони бойових дій. У липні вони ініціювали надання гранту на допомогу біженцям з України у розмірі $1 млн.

Водночас, як нагадують аналітики Центру, так само в липні головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив свою посаду та виїхав з РФ.

«Причиною від’їзду став тиск влади, яка вимагала від нього публічно підтримати вторгнення в Україну. Після початку великої війни з Росії, за підрахунками, виїхали близько 20,5 тис. євреїв. До вторгнення їх жило у РФ 165 тис.», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше головний рабин України Моше Асман дав пораду російським євреям. Він висловив думку, що зараз із Росії краще репатріюватися. Моше Асман пояснив, що наразі звідти легше поїхати, ніж із СРСР, але поступово закривається залізна завіса.

У червні головний рабин Москви Пінчас Гольдшмідт покинув Росію після того, як влада зажадала публічно підтримати війну в Україні.