Знайдено воду віком 2 мільярди років: що вона «розповіла» про Землю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Геологиня виявила найдавнішу воду у світі глибоко в шахті, а потім спробувала її на смак
фото: trekandshoot/Shutterstock.com

Найстаріша вода на Землі виявилася гіркою та солоною 

Міжнародна команда вчених здійснила сенсаційне відкриття, знайшовши найстарішу воду на Землі. Знахідка, вік якої, за попередніми оцінками, становить близько 2 млрд років, була зроблена на глибині понад 2,4 км у шахті Kidd Creek в Онтаріо, Канада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання IFLScience.

Геологиня Барбара Шервуд Лоллар зробила вражаюче відкриття: у шахті на глибині понад 2,4 км у Канаді вона знайшла найстарішу воду на Землі, вік якої, за оцінками, становить від 1,5 до 2,6 мільярда років. І, як це часто роблять геологи, вона вирішила її скуштувати.

За її словами, вода виявилася «дуже солоною і гіркою», а її солоність була значно вищою, ніж у морської води. Вона порівняла її смак із «сиропом» і зазначила, що хоч вона й виглядає чистою, пити її не варто. Лоллар пояснила, що геологи часто пробують мінерали на смак, щоб зрозуміти їхній склад, і у цьому випадку це був спосіб перевірити солоність, яка вказує на вік води.

Відкриття має колосальне наукове значення. Дослідники виявили в цій воді сліди сульфатів, які свідчать про те, що в ній існувало мікробне життя, ізольоване від поверхні планети протягом мільярдів років. Це відкриття розширює уявлення про те, де може існувати життя, та підвищує ймовірність його виявлення в екстремальних умовах на інших планетах.

До слова, у німецькому місті Шпайхінген 51-річній місцевій мешканці висунуто обвинувачення у крадіжці 40 літрів дощової води у її 38-річної сусідки. За повідомленням газети Die Welt, інцидент стався близько 4 години ранку, коли жінка здійснила дві «ходки» до дощової бочки, розташованої на сусідській ділянці

Життя

