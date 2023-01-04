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«Короля футболу» Пеле поховано на унікальному цвинтарі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Короля футболу» Пеле поховано на унікальному цвинтарі (фото)
Сама церемонія поховання була закритою, допустили на неї лише рідних та близьких Пеле
ЕРА

Провести Пеле в останню путь прийшли близько 250 тисяч людей

Сьогодні у місті Сантус (штат Сан-Паулу) поховали легендарного бразильського футболіста Пеле. Фото з церемонії опублікувало агентство ЕРА. 

Чорну труну огорнули бразильським прапором та провезли вулицями міста на пожежній машині, а потім пронесли повз будинок його 100-річної матері Селести.

Провести Пеле в останню путь прийшли близько 250 тисяч людей. Зі сльозами на очах вони скандували ім'я свого кумира та влаштували гучні оплески на його честь.

Сама церемонія поховання була закритою, допустили на неї лише рідних та близьких Пеле. Поховали легенду на цвинтарі Memorial Ecumenical Cemetery. Він внесений до Книги рекордів Гіннеса як найвищий вертикальний цвинтар світу. Будівля має 32 поверхи та містить приблизно 16 тисяч місць для поховання. Пеле сам обрав собі місце на дев'ятому поверсі цвинтаря, купивши його ще 19 років тому. Тут також поховані його батько, тітка, брат та донька.

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Нагадаємо, Пеле помер на 82-му році життя після тривалої боротьби з раковою хворобою. У Бразилії через його смерті оголосили траур на три дні.

Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби «Сантос» (1956-1974) та «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

Він є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.

Згідно з дослідженням International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), бразилець замикає топ-3 найкращих бомбардирів на офіційних турнірах вищого рівня (762 голи) слідом за Ліонелем Мессі і лідируючим Кріштіану Роналду. З урахуванням товариських поєдинків за всі команди Пеле відзначився 1283 забитими м'ячами.

У 1995-1998 роках легендарний футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.

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Теги: Бразилія НОВИНИ ФУТБОЛУ Пеле

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