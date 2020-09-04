Коронавірус у Бразилії: кількість хворих перевищила 4 млн
За останню добу в країні було виявлено 40 216 нових випадків зараження Covid-19 і 752 померлих
Кількість зафіксованих випадків захворювання коронавірусом нового типу Covid-19 в Бразилії перевищила 4 мільйони осіб.
Згідно з даними сайту Worldometers, із початку епідемії в країні захворіли 4 041 638 осіб.
Також у Бразилії було зафіксовано 124 651 летальний випадок.
За останню добу в країні було виявлено 40 216 нових випадків зараження Covid-19 і 752 померлих.
Бразилія знаходиться на другому місці світового антирейтингу за кількістю хворих. На першому місці США, де хворобу діагностували у більш ніж 6,3 мільйона осіб, кількість померлих перевищує 190 тисяч.
На третьому місці знаходиться Індія, де захворіли понад 3,9 мільйона. Кількість жертв Covid-19 перевищує 68 тисяч.
Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.
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Всього128228
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Хворіють65842
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Одужали59676
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Померли2710
Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.