Коронавірус у Бразилії: кількість хворих перевищила 4 млн



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Бразилія знаходиться на другому місці світового антирейтингу за кількістю хворих

За останню добу в країні було виявлено 40 216 нових випадків зараження Covid-19 і 752 померлих

Кількість зафіксованих випадків захворювання коронавірусом нового типу Covid-19 в Бразилії перевищила 4 мільйони осіб.

Згідно з даними сайту Worldometers, із початку епідемії в країні захворіли 4 041 638 осіб.

Також у Бразилії було зафіксовано 124 651 летальний випадок.

За останню добу в країні було виявлено 40 216 нових випадків зараження Covid-19 і 752 померлих.

Бразилія знаходиться на другому місці світового антирейтингу за кількістю хворих. На першому місці США, де хворобу діагностували у більш ніж 6,3 мільйона осіб, кількість померлих перевищує 190 тисяч.

На третьому місці знаходиться Індія, де захворіли понад 3,9 мільйона. Кількість жертв Covid-19 перевищує 68 тисяч.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.