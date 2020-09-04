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    У світі

    Коронавірус у Бразилії: кількість хворих перевищила 4 млн

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    Бразилія знаходиться на другому місці світового антирейтингу за кількістю хворих - Коронавірус у Бразилії: кількість хворих перевищила 4 млн
    Бразилія знаходиться на другому місці світового антирейтингу за кількістю хворих

    За останню добу в країні було виявлено 40 216 нових випадків зараження Covid-19 і 752 померлих

    Кількість зафіксованих випадків захворювання коронавірусом нового типу Covid-19 в Бразилії перевищила 4 мільйони осіб.

    Згідно з даними сайту Worldometers, із початку епідемії в країні захворіли 4 041 638 осіб.

    Також у Бразилії було зафіксовано 124 651 летальний випадок.

    За останню добу в країні було виявлено 40 216 нових випадків зараження Covid-19 і 752 померлих.

    Бразилія знаходиться на другому місці світового антирейтингу за кількістю хворих. На першому місці США, де хворобу діагностували у більш ніж 6,3 мільйона осіб, кількість померлих перевищує 190 тисяч.

    На третьому місці знаходиться Індія, де захворіли понад 3,9 мільйона. Кількість жертв Covid-19 перевищує 68 тисяч.

    Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      128228
    • Хворіють
      65842
    • Одужали
      59676
    • Померли
      2710

    Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт.  Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

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