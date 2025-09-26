Навроцький пояснив, навіщо Польщі потрібна ядерна зброя

Президент Польщі вважає, що наявність ядерної зброї не підвищить ризик конфлікту

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його країна не проти мати ядерну зброю та готова взяти участь у програмі Nuclear Sharing від НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю політика виданню Fakt.

Польський лідер наголосив, що вважає своїм обов’язком зробити все можливе для зміцнення безпеки країни. «Відчуваю себе зобов’язаним робити все, що принесе безпеку Польщі, усвідомлюючи, що наші війни, які ми вели протягом століть, а особливо протягом XX століття, завжди були оборонними», – каже він.

Навроцький впевнений, що наявність ядерної зброї та участь у програмі Nuclear Sharing не призведе до збільшення ризику конфлікту, а, навпаки – це надасть Польщі відчуття безпеки. Він також підкреслив, що Польща ніколи не використовує свою зброю для нападу на інші країни. «Для безпеки поляків володіння ядерною зброєю і приєднання до програми спільного використання ядерної зброї було б правильним і відповідальним рішенням», – пояснив політик.

Nuclear Sharing – це ініціатива ядерного стримування НАТО, що дає змогу державам-членам Альянсу, які не володіють власною ядерною зброєю, отримати доступ до американських ядерних боєголовок. Наразі ядерну зброю США мають Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди й Туреччина.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його країна повинна брати участь у ядерному розподілі та має намір співпрацювати з Францією в цій сфері. «Як президент Республіки Польща я вважаю, що наша країна повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією ґрунтується саме на цьому», – стверджував він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Варшава повинна прагнути отримати доступ до ядерної та інших видів неконвенційної зброї.