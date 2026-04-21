Секрети нересту. Яка риба в українських водоймах найплодовитіша (рейтинг)

До 13 млн ікринок за нерест і лише одиниці виживають – як працює природний відбір у водоймах

Більшість видів риб в Україні мають надзвичайно високий репродуктивний потенціал, що дозволяє компенсувати значну смертність потомства на ранніх етапах розвитку. Кількість ікри, яку відкладає самка, може сягати мільйонів і суттєво різниться залежно від виду та умов середовища. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Рекордсмени плодючості серед риб

Абсолютним рекордсменом за плодючістю серед мешканців українських водойм є калкан. Одна самка під час нересту здатна відкласти до 13 млн ікринок. Високі показники також демонструють інші види:

кефаль – до 7 млн;

глоса – до 2,5 млн;

короп – до 1,5 млн;

білуга – до 1 млн;

севрюга – до 630 тис.

До масових нерестовиків також належать білизна (до 500 тис.), судак (до 400 тис.), осетер руський (до 350 тис.), лин, окунь, чехоня і карась (до 300 тис.), краснопірка (до 230 тис.), щука і головень (до 200 тис.), лящ (до 140 тис.), сом і плоскирка (до 110 тис.), плітка (до 80 тис.), стерлядь (до 70 тис.).

Чому більшість ікри не виживає

Попри такі обсяги, більшість потомства не виживає. Через зовнішнє запліднення та вплив факторів довкілля – зміну течії, температурні коливання і поїдання хижаками – значна частина ікри гине ще на ранніх стадіях. За даними фахівців, близько 97% мальків коропа не доживають до трирічного віку, причому 93% гинуть уже в перші 7-10 діб життя.

У багатьох видів до статевої зрілості доживає лише одна особина з тисячі. Саме тому масовість нересту є ключовим механізмом збереження популяцій.

Водночас деякі риби компенсують меншу кількість ікри турботою про потомство. Наприклад, судак облаштовує спеціальні гнізда, які охороняє, а самець колючки триголкової створює складні укриття з водних рослин і захищає кладку.

Стратегії нересту та охорона популяцій

За типом нересту риб поділяють на кілька груп: одні відкладають ікру на рослинності, інші – на кам’янистому чи піщаному дні, а частина – у товщі води або навіть у мушлях молюсків. Деякі види можуть змінювати свою стратегію залежно від умов середовища.

Нерест може відбуватися як одноразово, так і порційно з інтервалами у кілька днів або тижнів. Ці особливості також впливають на виживання потомства.

З метою збереження популяцій риб у більшості водойм України діє нерестова заборона на вилов. У цей період риболовля дозволена лише з берега, за межами нерестовищ, із використанням обмеженої кількості снастей.

Фахівці наголошують, що кожна збережена під час нересту рибина означає тисячі або навіть мільйони майбутніх мешканців водойм.

Нагадаємо, з 10 квітня в Україні розширили географію нерестової заборони на вилов риби. Обмеження запровадили на ключових водоймах, зокрема на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дністровському та Печенізькому водосховищах, а також на річках Дніпро і Десна.

На період нересту дозволено лише любительське рибальство з берега, поза межами нерестовищ, із використанням не більше двох гачків або спінінга з однією приманкою. Водночас промисловий вилов, підводне полювання та рух моторних човнів поза судновими ходами заборонені. Обмеження діють для збереження популяцій риби під час розмноження.