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Уряд продовжить терміни перебронювання працівників? Заява Свириденко

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд продовжить терміни перебронювання працівників? Заява Свириденко
Свириденко зробила заяву про бронювання від мобілізації
фото: glavcom.ua

Наразі підприємства мають час повторно підтвердити свою критичність та перебронювати працівників до кінця лютого

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд планує продовжити терміни перебронювання працівників до 31 березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

Цю інформацію також підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Наразі підприємства мають час повторно підтвердити свою критичність та перебронювати працівників до кінця лютого.

До слова, у застосунку «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення удосконалити критерії визначення підприємств критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.

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Теги: війна українці мобілізація Україна Юлія Свириденко бронювання від мобілізації

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