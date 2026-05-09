Допомагав росіянам отримувати шенгенську візу: у Римі арештовано екс-посла

Максим Бурич
Візова махінація для росіян коштувала 16 тисяч євро

Італійське правосуддя завдало удару по мережі нелегальної міграції, яку очолював колишній високопоставлений дипломат. У Римі затримали П'єргабріеле Пападію де Боттіні ді Сант'Аньєзе – колишнього посла Італії в Узбекистані. Його звинувачують у продажу довгострокових шенгенських віз громадянам РФ в обхід усіх безпекових перевірок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP.

Слідство встановило, що під час перебування на посаді посла (кінець 2024–2025 рр.) Пападія зловживав службовим становищем для оформлення віз щонайменше 95 росіянам. Перевірка МЗС Італії виявила приголомшливі факти: у 81 справі з 92 перевірених не було жодних записів про те, що заявники взагалі відвідували посольство. Росіяни отримували право вільно подорожувати 27 країнами Шенгену, навіть не з’являючись у консульстві.

Замість офіційного збору в «€60», російські «клієнти» платили за послуги експосла від €4 тис. до €16 тис. За ці гроші їм видавали візи терміном до трьох років без належних документів. Прокуратура стверджує, що Пападія діяв у змові з італійцем російського походження, з яким познайомився ще під час роботи в Москві. Наразі обом висунуто звинувачення у корупції та сприянні нелегальній імміграції.

Пападію затримали 7 травня, зараз він перебуває під вартою. Окрім візових махінацій, слідчі перевіряють походження активів дипломата вартістю €3 млн. Сам експосол, якого звільнили зі служби в грудні 2025 року, стверджує, що це «спадщина», проте прокуратура має іншу думку щодо джерел його збагачення.

Нагадаємо, громадяни Росії все частіше повертаються до Європи на відпочинок, попри дію одних із найсуворіших у світі санкцій проти Москви. Кількість виданих шенгенських віз росіянам у 2025 році зросла, що демонструє розрив між політичною риторикою щодо ізоляції Кремля та реальним попитом на російський туризм у деяких країнах блоку.

