У Польщі пройдуть масштабні протести після смерті вагітної, якій відмовили в аборті

У понад 40 польських містах відбудуться акції протесту в межах «Загальнопольського жіночого страйку»

У понад 40 польських містах відбудуться акції протесту в межах «Загальнопольського жіночого страйку», пов’язані зі смертю 33-річної вагітної жінки, якій лікарі відмовили у перериванні вагітності. Про це повідомляє RMF24.

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Згідно з інформацією, наданою організаторами, демонстрації відбудуться як у великих містах, таких як Варшава, Краків, Вроцлав і Познань, так і в менших: Кросно, Слупськ, Ломжа. Загалом у списку понад 40 локацій. Більшість протестів починаються о 18:00.

Організатори підкреслюють, що рішення про проведення акції протесту було прийнято через ситуації, що склалися в деяких пологових будинках. Приводом стала смерть 33-річної Дороти у лікарні в Новому Тарзі.

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«Дорота з Нового Таргу померла тому, що польський антиабортний закон вбиває і перетворює лікарів на політичних прислужників, а не на експертів у галузі охорони здоров'я. Вона померла через те, що лікарі не виконують своїх обов'язків», – йдеться у заяві організаторів.

У спеціалізованій лікарні ім. Івана Павла II в Новому Тарзі 24 травня від септичного шоку померла 33-річна Дорота з Бохні, яка була на п'ятому місяці вагітності. Медичні записи свідчать, що кількома годинами раніше, о 5.20 ранку, ультразвукове дослідження показало некроз плоду. У ніч з 20 на 21 травня у неї почали відходити навколоплідні води.

У понеділок в Офіційному віснику міністра охорони здоров'я було опубліковано розпорядження про призначення групи з розробки керівництва для закладів охорони здоров'я щодо процедур, пов'язаних з перериванням вагітності. Про призначення цього органу оголосив глава Міністерства охорони здоров'я Адам Недзельський під час пресконференції в понеділок. Міністр зазначив, що кожна жінка в Польщі має право перервати вагітність у разі загрози здоров'ю або життю.

До складу групи, створеної міністром охорони здоров'я для доопрацювання інструкцій щодо переривання вагітності, входять сім жінок з 13 експертів. Окрім фахівців з перинатології, неонатології та гінекології, до неї входять психологи та психіатри.

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Розслідуванням смерті 33-річної Дороти в лікарні в Новому Тарзі займатиметься Воєводська прокуратура в Катовіце. Рішення про передачу розслідування до Катовіце прийняла Національна прокуратура.

Польща, переважно католицька країна, забороняє аборти майже у всіх випадках, за винятком лише тих, коли життя або здоров'я жінки перебуває під загрозою, або якщо вагітність є результатом зґвалтування чи інцесту.

Зазначимо, у жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, які поновилися після кількох випадків смерті вагітних жінок.

Водночас прихильники заборони абортів намагалися просувати ще жорсткіше законодавство, пропонуючи прирівняти аборт до вбивства та карати багаторічним ув’язненням і жінок, і медиків.

Нагадаємо, до столиці прибули ще шість вагонів від варшавського метрополітену. Наразі в загальній кількості метрополітен отримав 12 вагонів із 60.

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Варшавський метрополітен поетапно передає 60 вагонів серії 81-717 київському метрополітену. Перша партія з шести вагонів прибула до столиці наприкінці квітня. Загалом постачання всіх вагонів планується до кінця поточного року.

До слова, 11 червня у Польщі сталася ДТП за участю громадянина України. На дорозі у Шамотульському повіті Великопольського воєводства п’яний водій скоїв наїзд на 14-річного українця, який пересувався на узбіччі велосипедом.