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    Культовий мультфільм, який йде на ТВ з 1989 року, продовжили ще на два сезони

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    Ювілейний 700 епізод &laquo;Сімпсонів&raquo; вийде на екрани в березні 2021 року - Культовий мультфільм, який йде на ТВ з 1989 року, продовжили ще на два сезони

    Ювілейний 700 епізод «Сімпсонів» вийде на екрани в березні 2021 року

    Під час завершення 34 сезону мультсеріалу в 2023 року буде випущено 757 серій

    Телеканал Fox повідомив, що продовжив ще на два сезони культовий мультсеріал «Сімпсони».

    Про це повідомляє Variety.

    Під час завершення 34 сезону мультсеріалу в 2023 року буде випущено 757 серій. Ювілейний 700 епізод вийде на екрани в березні 2021 року.

    «Всі в «Сімпсонах» дуже раді, що їх знову продовжили, й ми плануємо багато великих сюрпризів. Гомер втратить волосся, Мілгауз отримає контактні лінзи, а Барт у тридцять третій раз відзначить свій десятий день народження», – повідомив творець серіалу Метт Грейнінг.

    Як відомо, «Сімпсони» є абсолютним рекордсменом по довжині серед мультсеріалів на американському телебаченні. Серіал почав виходити з 1989 року та йде без пауз.

    Зазначимо, у лютому сценарист «Сімпсонів» помер від Covid-19.

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    Теги: мультфільм Сімпсони
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