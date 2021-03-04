Культовий мультфільм, який йде на ТВ з 1989 року, продовжили ще на два сезони

Ювілейний 700 епізод «Сімпсонів» вийде на екрани в березні 2021 року

Під час завершення 34 сезону мультсеріалу в 2023 року буде випущено 757 серій

Телеканал Fox повідомив, що продовжив ще на два сезони культовий мультсеріал «Сімпсони».

Про це повідомляє Variety.

Під час завершення 34 сезону мультсеріалу в 2023 року буде випущено 757 серій. Ювілейний 700 епізод вийде на екрани в березні 2021 року.

«Всі в «Сімпсонах» дуже раді, що їх знову продовжили, й ми плануємо багато великих сюрпризів. Гомер втратить волосся, Мілгауз отримає контактні лінзи, а Барт у тридцять третій раз відзначить свій десятий день народження», – повідомив творець серіалу Метт Грейнінг.

Як відомо, «Сімпсони» є абсолютним рекордсменом по довжині серед мультсеріалів на американському телебаченні. Серіал почав виходити з 1989 року та йде без пауз.

Зазначимо, у лютому сценарист «Сімпсонів» помер від Covid-19.