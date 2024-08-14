На Курщині росіяни зустрічають ЗСУ з криками «Слава Україні»

ЗСУ показали рух вулицею російського населеного пункту

Мешканці Курської області зустрічають українських військових з криками «Слава Україні». Відповідне відео з'явилося в мережі.

Бійці ЗСУ показали на відео рух вулицею одного із російських населених пунктів. На ролику можна почути, як один із мешканців зі свого подвір’я вигукує «Слава Україні».

Раніше бійці батальйону «Нахтіґаль» 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ опублікували розмову із жительками Курської області Росії. На ньому дві літні жінки спілкуються із військовими українською мовою.

Нагадаємо, за сьогоднішню добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський під час відеозв'язку із президентом Володимиром Зеленським.

«Сьогодні взято контроль над 40 кв. км території. На сьогодні 74 населені пункти Курщини перебувають під контролем ЗСУ. Бої ведуться по всій лінії фронта. Ситуація, не зважаючи на високу інтенсивність бойових дій, перебуває під контролем», – наголосив Сирський.

До слова, близько 500 чоловіків, які відмовилися воювати, насильно вивезли з військового селища під Петербургом на полігон поблизу Курська. Їм видали автомати та готують до виряджання на фронт, попри проблеми зі здоров'ям у багатьох.