Італія висміяла кількість військових, запропоновану для місії НАТО в Гренландії

Італія не направляла жодних військових до Гренландії

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розкритикував ідею розвідувальної місії європейських країн НАТО в Гренландії, назвавши її «початком жарту». Він звернув увагу саме на кількість військових, які країни направили до Гренландії, пише «Главком».

На відміну від низки інших європейських держав, Італія не направляла жодних військових до Гренландії для участі в такій місії. Коментуючи відповідні плани, Крозетто висловив сумнів у їхній доцільності.

«Цікаво, що вони взагалі там мають робити – їхати в подорож? 15 італійців, 15 французів, 15 німців – це звучить для мене як початок жарту», – заявив міністр.

Він також наголосив, що виступає за розширення співпраці у світі, який уже є надто фрагментованим, а не за подальший поділ за національними ознаками. За словами Крозетто, під час ухвалення таких рішень необхідно керуватися принципами НАТО та Організація Об’єднаних Націй.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.

Варто зазначити, що Німеччина, Великобританія, Швеція, Норвегія та Франція відправлять своїх військових до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо контролю над островом.

Бундесвер розгорне розвідувальну групу з 13 осіб для дослідження можливого військового внеску в безпеку регіону. Швеція направить особовий склад для участі в данських навчаннях, Великобританія – військового офіцера для співпраці з розвідувальною групою, а Франція приєднається до спільних військових навчань. Норвегія відправить двох військових для посилення безпеки в Арктиці.

Як повідомлялось, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.