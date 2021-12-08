Лукашенко підписав указ про надання білоруського громадянства 448 українцям

Диктатор обіцяв зробити це до кінця поточного року

Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про надання громадянства Білорусі 448 громадянам України, що перебувають на території сусідньої країни. Про це повідомив білоруський провладний Telegram-канал «Пул первого».

Білоруський диктатор пообіцяв громадянство всім українцям, які виявлять таке бажання під час «Великої розмови» із журналістами 9 серпня поточного року. Тоді із відповідним проханням до фактичного очільника країни звернулася одна з журналісток.

Варто зазначити, що Білорусь не передбачає для своїх громадян подвійного громадянства за виключенням деяких поступок, зроблених для росіян. Імовірно, українцям, шо отримуватимуть білоруські паспорти, доведеться вийти з українського громадянства.

Нагадаємо, на думку очільника міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, Олександр Лукашенко спалив усі мости з Україною після заяви про «російський» Крим. За його словами, визнання Криму «російським» та намір відвідати окупований півострів з боку Лукашенко перетворило Білорусь на ворожу країну для України.

Також нещодавно білоруські активісти з громадської організації «Білорусь 2.0. Робимо разом» закликали Україну не проводити паралелі між Лукашенком і народом.

Нагадаємо, 1 грудня ЄС ввів санкції проти 17 білоруських чиновників та 11 організацій.

Читайте також: