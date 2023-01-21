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Лукашенко повозив катком міліціонера «ДНР» на інвалідному візку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Лукашенко повозив катком міліціонера «ДНР» на інвалідному візку
Лукашенко влаштував виставу на льоду
фото: скріншот із відео

Павло Прохоренков служив у так званій Народній міліції ДНР понад п’ять років

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко возив по льоду в інвалідному візку пораненого уродженця Донбасу, який воював за Росію. Такий ролик опублікувала пропаганда диктатора 21 січня, повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що зрадника нібито звати Павло Прохоренков. Він служив у так званій Народній міліції ДНР понад 5 років, а у квітні 2022 року підірвався на міні, втратив одну ногу та серйозно пошкодив другу.

Як встановили спостерігачі, цього чоловіка вже не раз використовували у пропагандистських роликах кремлівських ЗМІ. Йому та його родині нададуть білоруське громадянство. Чому він відмовився жити на окупованій батьківщині – невідомо.

«Минулого року він дав інтерв'ю прокремлівському виданню Супутник, де заявив, що впевнений, «незабаром завдяки спеціальній військовій операції РФ в Україні в Донецьку запанує світ, тільки поки треба з коренем вирвати це все погано, яке сюди намагається забратися, дістатися і викорінити російський народ», – пригадали автори пабліка.

Нагадаємо, наступ Росії з Білорусі більш імовірним може бути наприкінці 2023 року. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) за аналізом дій двох союзних країн.

Раніше повідомлялось, що директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня таємно приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Як зазначають журналісти, американський високопосадовець поділився з главою української держави своїми очікуваннями щодо подальших військових планів Росії.

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Теги: пропаганда Олександр Лукашенко президент громадянство

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