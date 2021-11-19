Лукашенко визнав, що звозив мігрантів до кордону з Польщею

Лукашенко про те, що білоруські прикордонники допомогли мігрантам: Ми слов’яни. У нас є серце

«Наші прикордонники знали, що мігранти збираються потрапити до Німеччини», – заявив Лукашенко

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що білоруські прикордонники допомогли мігрантам потрапити до кордону з Польщею. Про це пише BBC із посиланням на інтерв’ю, яке Лукашенко дав журналісту Стіву Розенбергу.

«Я думаю, що це цілком може бути. Ми слов’яни. У нас є серце. Наші прикордонники знали, що мігранти збираються потрапити до Німеччини», – заявив Лукашенко.

«Може, хтось їм і допоміг. Я в цьому навіть не буду розбиратися», – додав він.

Водночас білоруський диктатор заперечив, що запрошував мігрантів до Білорусі з цією метою. Також він додав, що не хотів, аби їх тримали на кордоні, але вважає це проблемою Польщі та ЄС.

ЗМІ відзначає, що щонайменше 5000 мігрантів, здебільшого з Близького Сходу, були поміщені у наметовий табір біля кордону з Польщею. Наразі у Білорусі заявляють, що мігранти вже звільнили табір і були переселені до приміщень неподалік. Також декілька сотень із них вилетіли назад до Іраку.

Сьогодні міністр оборони Польщі розповів про нову тактику мігрантів із прориву кордону.

Як повідомлялося раніше, серед людей, що перебувають у логістичному центрі, були зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби, тому Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.

Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.

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