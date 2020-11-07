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    У світі

    Трамп відреагував на перемогу Байдена на виборах президента США

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    За словами Трампа вибори ще не закінчилися - Трамп відреагував на перемогу Байдена на виборах президента США
    За словами Трампа вибори ще не закінчилися

    «Я не заспокоюся, поки американський народ не отримає чесного підрахунку» – Трамп

    Президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Про це повідомляє Reuters.

    За словами Трампа вибори ще не закінчилися і його штаб буде відстоювати свої позиції за результатами виборів в суді.

    «Ми всі знаємо, навіщо Байден поспішає з помилковою заявою про перемогу, а його союзники в ЗМІ так намагаються йому допомогти. Вибори далеко не закінчені. Джо Байдена ще офіційно не визнали переможцем в жодному штаті. З понеділка наша команда почне вести нашу справу в суді, щоб забезпечити повне дотримання виборчих законів і обрання справжнього переможця. Я не заспокоюся, поки американський народ не отримає чесного підрахунку, якого він заслуговує», – заявив Трамп.

    У свою чергу Байден теж виступив із заявою, він подякував виборцям за довіру. «Після завершення кампанії пора залишити гнів і різку риторику позаду і об’єднатися як нація», – сказав демократ.

    Нагадаємо, Трамп висловив впевненість, що результати голосування за підсумками президентських виборів в штаті Пенсильванія були незаконно змінені.

    Як повідомлялося раніше, Трамп заявив про перемогу на виборах «з великим відривом».

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