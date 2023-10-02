У Мексиці під час служби в церкві впав дах: під завалами десятки людей

Загинуло троє людей, серед яких дитина

Багато людей опинилися під завалами після обвалу даху церкви в Мексиці в штаті Тамауліпас. Щонайменше троє людей загинули. Про це повідомила газета El Heraldo.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Місцева влада підтвердила смерть трьох людей: двох дорослих і дитини. Проте жертв може бути більше. Ще двох жінок доправили до лікарні.

Дах впав під час обряду хрещення. Серед тих, хто потрапив під завали, є кілька дітей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Colapsó el techo de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas.



Reportan varios muertos y heridospic.twitter.com/GxAiNTJoT7 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 1, 2023

На місце інциденту прибули співробітники служби швидкої допомоги та рятувальники. Вони намагаються дістати людей з-під завалів. Люди приходили з лопатами та кирками, щоб спробувати перенести уламки.

У район трагедії також прибувають підприємці з важкою технікою та лікарі-волонтери. На місці працюють Нацгвардія, рятувальники із цивільного захисту та 7 підрозділів Червоного Хреста.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Причини обвалення невідомі, їх встановлюють.

Нагадаємо, через обстріл Донеччини родина опинилася під завалами власного будинку.