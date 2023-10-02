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У Мексиці під час служби в церкві впав дах: під завалами десятки людей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Мексиці під час служби в церкві впав дах: під завалами десятки людей
Дах обвалився під час обряду хрещення
фото: El Heraldo

Загинуло троє людей, серед яких дитина

Багато людей опинилися під завалами після обвалу даху церкви в Мексиці в штаті Тамауліпас. Щонайменше троє людей загинули. Про це повідомила газета El Heraldo.

Місцева влада підтвердила смерть трьох людей: двох дорослих і дитини. Проте жертв може бути більше. Ще двох жінок доправили до лікарні.

У Мексиці під час служби в церкві впав дах: під завалами десятки людей фото 1

Дах впав під час обряду хрещення. Серед тих, хто потрапив під завали, є кілька дітей.

На місце інциденту прибули співробітники служби швидкої допомоги та рятувальники. Вони намагаються дістати людей з-під завалів. Люди приходили з лопатами та кирками, щоб спробувати перенести уламки.

У Мексиці під час служби в церкві впав дах: під завалами десятки людей фото 2

У район трагедії також прибувають підприємці з важкою технікою та лікарі-волонтери. На місці працюють Нацгвардія, рятувальники із цивільного захисту та 7 підрозділів Червоного Хреста.

Причини обвалення невідомі, їх встановлюють.

Нагадаємо, через обстріл Донеччини родина опинилася під завалами власного будинку. 

Теги: влада рятувальники смерть місцева влада

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