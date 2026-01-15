Лідерка венесуельської опозиції заявила, що передала Трампу медаль Нобелівської премії миру

Під час спілкування з пресою опозиційна лідерка зазначила, що її вразила обізнаність Трампа з подіями у Венесуелі

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що вручила свою Нобелівську медаль президенту США Дональду Трампу під час зустрічі у Вашингтоні. Водночас залишається невідомо, чи прийняв Трамп цей подарунок. Про це Мачадо розповіла журналістам біля Капітолію, передає «Главком».

За словами Мачадо, передача медалі була знаком вдячності за позицію американського президента щодо ситуації у Венесуелі.

«Я вручила президенту Сполучених Штатів медаль Нобелівської премії миру», – сказала вона. Мачадо додала, що це є «визнанням його унікальної відданості нашій свободі».

Під час спілкування з пресою опозиційна лідерка зазначила, що її вразила обізнаність Трампа з подіями у Венесуелі.

Мачадо зазначила, що під час зустрічі вони «спокійно говорили про очікування та мрії венесуельців у цей дуже складний, але водночас сповнений надії час». Вона також наголосила, що для країни необхідне встановлення демократії.

Тим часом Норвезький Нобелівський комітет раніше пояснював, що після оголошення лауреата Нобелівську премію не можна відкликати, передати чи розділити між іншими особами.

«Це рішення остаточне і залишається незмінним», – заявили в комітеті 9 січня.

У комітеті також нагадали, що хоча медаль є фізичним предметом, статус лауреата Нобелівської премії залишається за особою, якій вона була присуджена. Коментар щодо ситуації з Мачадо поза робочим часом у комітеті наразі не надали.

Нагадаємо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.

Тоді президент США Дональд Трамп висловив своє задоволення з приводу Нобелівської премії миру, яка була присуджена політичній діячці з Венесуели, зазначивши, що вона прийняла нагороду на його честь.

Також венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо відреагувала на присудження їй Нобелівської премії миру та згадала у своєму дописі президента США Дональда Трампа. Ба більше, присвятила йому цю премію.